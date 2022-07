Overheid en adoptiebureau waren nalatig bij adoptie van Dilani Butink uit Sri Lanka

Voor Dilani Butink betekent de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag erkenning. “Ik heb er heel veel moeite voor moeten doen, voor dat beetje erkenning”, zegt ze. “Maar het is het waard. Die erkenning gaat over mijn leven.”

Butink spande in 2020 een rechtszaak aan tegen de staat en het adoptiebureau omdat zij vindt dat beiden aansprakelijk zijn voor de misstanden bij haar adoptie. Er is nagenoeg niets bekend over haar afkomst. Wie zijn haar biologisch ouders, hebben zij Dilani vrijwillig afgestaan?

Een paar dagen oud

Een paar dagen oud is ze als ze in 1992 in een hotel in Sri Lanka aan haar Nederlandse adoptieouders wordt gegeven. Die zouden aanvankelijk een ander kindje krijgen, maar dat ging niet door. Ineens weet een tussenpersoon een oplossing. Dat is Dilani.

De autoriteiten en instanties in Sri Lanka zeggen dat alles in orde is, en dat neemt adoptiebureau Stichting Kind en Toekomst veel te makkelijk als waarheid aan, zo oordeelt de rechter vandaag. Want ook in 1992 is al bekend dat er veel misstanden zijn bij adoptie van kinderen uit het buitenland. Bij Butink bijvoorbeeld zijn de geboortepapieren vervalst en ontbreekt informatie over waar zij vandaan komt. Het gerechtshof neemt dat het adoptiebureau kwalijk.

Twee jaar geleden stonden Butink, het adoptiebureau en de staat ook al voor de rechter. Het adoptiebureau beriep zich op de verjaringstermijn. De rechter ging daar destijds in mee. Maar het Hof vindt een beroep op de verjaringstermijn ‘onaanvaardbaar’. “Het gaat hier om fundamentele rechten”, aldus het Hof.

Behalve het adoptiebureau valt ook de Nederlandse staat het nodige te verwijten. Zij moeten toezicht houden, zowel preventief als achteraf. Dat heeft de staat nauwelijks gedaan. Veel te makkelijk gingen zij mee in het verhaal van de Sri Lankaanse autoriteiten en het Nederlandse adoptiebureau, oordeelt het Hof. Daarom moeten zowel de staat als het adoptiebureau Butink een schadevergoeding betalen. Hoeveel zal in een volgende procedure worden vastgesteld.

We bedoelen het goed

Tijdens eerdere zittingen was het Butink al opgevallen dat het adoptiebureau zich geregeld verdedigde met een gevoelsargument. “Ze zeiden: we bedoelden het goed.” Maar roepen dat je in het belang van het kind hebt gehandeld is niet genoeg, zegt haar advocaat Lisa-Marie Komp. “Daar was het Hof heel duidelijk in. Je moet het niet zeggen, maar er naar handelen en dat controleren. En je moet zeker zijn dat adoptie daadwerkelijk in het belang van het kind is. Bij onzekerheden, moet je controleren.”

De afgelopen jaren is er veel informatie naar buiten gekomen over misstanden bij adopties van buitenlandse kinderen. In februari vorig jaar kreeg toenmalig minister Sander Dekker een rapport overhandigd waarin misstanden stonden beschreven. Hij zette daarop direct adopties vanuit het buitenland stop.

Het belang van het kind moet voorop staan, zei ook Dekker nog maar eens. Dat belang is het best gediend bij opgroeien bij biologische ouders, in de eigen cultuur in het eigen land. Alleen als het echt niet anders kan, dan is interlandelijke adoptie een mogelijkheid. Dat zijn nu de regels, maar dat was in 1992 net zo goed het geval, stelt de rechter. Daar hebben staat en adoptiebureau niet naar gehandeld.

Formalistische houding van de staat

Advocaat Komp vindt het belangrijk dat het Hof benoemt dat de staat een formalistische houding heeft aangenomen door telkens te verwijzen naar de Sri Lankaanse autoriteiten. “Daarbij heeft het zijn eigen verantwoordelijkheid heel klein gemaakt. Dat kan niet, en al helemaal niet als je het over ingrijpende zaken hebt als interlandelijke adoptie.”

Voor Butink komt er na jaren van zoeken en procederen een einde aan een lange strijd. “Er staat al een streep onder mijn adoptieverhaal, over dat ik niet achter mijn afkomst zal komen. Dat ik er nooit achter kom wie mijn biologisch ouders zijn, dat heeft weer met dit proces te maken. Daar gaat nu een streep onder. Ik ben niet gek. Mijn adoptieverhaal klopte gewoon niet.”



