Overal opstootjes, maar de intocht van Sint liep nergens echt uit de hand

Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn verdwenen tien zwart geschminkte pieten in arrestantenbusjes. “Black is beautiful”, riep een van hen nog, voor de deur achter hem dichtklapte. Het was Edwin Wagensveld, voorman van de nationalistische anti-islambeweging Pegida. Hij werd samen met zijn medestanders opgepakt omdat hij zich buiten het demonstratievak bevond.

Naast de Pegida-aanhangers werd in Apeldoorn nog één vrouw met een mes opgepakt. Het is onduidelijk of ze daar iets mee van plan was. Verder verliep de landelijke intocht waar meer dan 20.000 mensen op afkwamen, redelijk rustig. De burgemeester noemde het ‘een fantastisch feest’. De politie toonde zich ‘tevreden’.

Besmeurd met rotte vis

Ook elders in het land waren incidenten. In IJmuiden begon dat al zaterdagmorgen vroeg, toen de gemeente ontdekte dat één van de protestvakken in de nacht volledig besmeurd bleek te zijn met rotte vis. Mosselen in het gras, de protesthekken in de bosjes. Een aannemer moest de boel opruimen, zodat de intocht kon beginnen.

Naar Den Bosch reisden een paar honderd extra agenten af om de boel in goede banen te leiden. Pro-Piet-demonstranten, onder wie supporters van FC Den Bosch, gooiden tijden de intocht met rookbommen. Die kwamen niet aan bij de tegendemonstranten, want die vakken stonden te ver van elkaar af. Eén persoon die een steen naar een ME-busje gooide werd gearresteerd.

Zondagavond werd een wedstrijd tegen van FC Den Bosch tegen Excelsior tien minuten stilgelegd omdat voetballer Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend werd. Er klonken Zwarte-Piet-liedjes en hij werd uitgescholden. “Omdat ze vandaag in de stad hebben gedemonstreerd, zeggen ze,” zei Mendes Moreira tegen Fox Sports.

In Emmen was het ook onrustig tijdens de plaatselijke intocht, omdat voorstanders van Zwarte Piet op het Raadhuisplein met vuurwerk en eieren gooiden. Agenten moesten de wapenstok gebruiken om de boel rustig te krijgen, liet de politie Drenthe weten. Er werden geen aanhoudingen verricht. Door de onrust werd de route van de intocht verlegd.

“Geen kind heeft er iets van gemerkt”, zei burgemeester Eric van Oosterhout tegen RTV Drenthe. “Het voelt alsof je een voetbalwedstrijd hebt waar in de 85ste minuut nog wat vervelends gebeurt, terwijl de wedstrijd goed verloopt”, zei hij. Of de relschoppers straf krijgen, wordt nog bekeken, aldus de burgervader.

In Groningen wachtte Sinterklaas zaterdag enig oponthoud, omdat er hooligans buiten de protestvakken stonden. Hij kon zijn paard pas bestijgen toen de kust weer veilig was. Op het Emmaplein brak de groep voorstanders van Zwarte Piet daarna door de hekken, en zocht de confrontatie met tegenstanders. Een vuurwerkbom ontplofte en de ME moest eraan te pas komen om de betogers terug te dringen.

Anders dan vorig jaar bleef het afgelopen weekend bij dit soort opstootjes, die dankzij de politie niet uit de hand liepen. Hoeveel agenten er precies zijn ingezet om de intochten overal in het land een ‘onverstoord kinderfeest’ te laten zijn, is niet duidelijk. In Driebergen hield in ieder geval een 25-koppig crisisteam van de politie de vinger aan de pols.

