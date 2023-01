Overal in Rotterdam betaald parkeren, ook in kwetsbare wijken: ‘We betalen al meer, voor alles, we raken er aan gewend’

Rotterdam haalt de komende vier jaar honderd miljoen euro extra binnen door in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Economisch kwetsbare wijken worden daarbij niet ontzien.

Of hij er al van af wist? Nee, Omar Salhi had nog geen idee. Dat Rotterdam besloten heeft de komende jaren betaald parkeren in te voeren in de hele stad: hij kende de plannen wel, maar hij wist niet dat het besluit nu definitief is. Jammer, vindt hij. “Want sommige klanten hebben het al zo moeilijk”, sombert Salhi, mede-eigenaar van supermarkt en slagerij Oujda in de wijk Pendrecht in Rotterdam-Zuid.

Parkeren voor de deur van de winkel is gratis. Nog wel. “Ach, we betalen al meer. Voor alles”, zegt Salhi. “We raken er aan gewend. Dit is voor mij eigenlijk een probleem bovenop veel meer problemen. Ik betaal duizend euro aan energie elke maand. Ik weet niet eens of ik dat red.”

Pendrecht, voorheen een Vogelaarwijk maar de laatste jaren opgeknapt, is een levendige maar economisch kwetsbare buurt. Dat de gemeente Rotterdam nu besluit overal binnen de ring betaald parkeren in te voeren, dus ook hier, wordt gevoeld in een omgeving waar het gemiddelde jaarinkomen rond de twintigduizend euro ligt. Rond de 20 procent van de bewoners leeft hier van een uitkering. Een petitie tegen de invoering van betaald parkeren, vorig jaar aangeboden op het Stadhuis, heeft niet geholpen.

‘Mooi als het geld ook hier wordt uitgegeven’

“Op vrijdagen en in de weekenden is het hier wel wat drukker,” vertelt Gijs van Hooijdonk, eigenaar van Het Maria Winkeltje, een hoekwinkel vol devotionalia. “Maar verder kun je hier altijd prima je auto kwijt. Dat staat ook op onze site. Voor ons is dat belangrijk, onze klanten komen overal vandaan.”

Van Hooijdonk wil niet te snel oordelen: hij is niet per se tegen de invoering van betaald parkeren. “Het levert de stad veel geld op. Maar het wordt pas mooi als het geld dat hier wordt opgehaald, ook hier wordt uitgegeven. Om de wijk beter te maken.” Maar ja, zegt hij: “Zo direct zie je dat natuurlijk niet terug.”

Tot elf uur

Parkeerheffingen zijn al langer een belangrijke bron van inkomsten voor Nederlandse gemeenten, die dit jaar gezamenlijk 1,2 miljard euro verwachten te ontvangen uit parkeerheffingen. Dat is 7,2 procent meer dan voorheen, berekende het CBS. Dankzij de aangekondigde invoer in de hele stad speelt Rotterdam een sleutelrol in die stijging. In 2023 haalt de stad naar verwachting 180 miljoen euro op.

Op alle plekken binnen de Rotterdamse ring moet ‘s avonds tot elf uur worden betaald, op zondagen vanaf twaalf uur. Een eerste abonnement kost 92 euro per jaar, een tweede abonnement gaat meer dan 248 euro kosten. Op straat parkeren in de binnenstad is ook duurder geworden, en kost meer dan vijf euro per uur.

Pendrecht was voorheen een Vogelaarwijk maar is de afgelopen jaren opgeknapt. Ongeveer een vijfde van de inwoners leeft van een uitkering. Beeld Otto Snoek

“En het leven was al zo duur geworden, de laatste tijd”, zucht Salhi nog eens tussen de schappen van zijn winkel. Olijfolie, kippenvlees: het is allemaal duurder geworden om in te kopen, en sindsdien ook duurder voor Salhi’s klanten – een beetje, want een verdubbeling van de prijzen zou hier niet worden geaccepteerd. “Meer geld is er gewoon niet. Klanten komen tegenwoordig de eerste twee, drie dagen nadat ze hun salaris of uitkering hebben ontvangen. Daarna zie ik ze niet meer. Dan is hun geld gewoon op en hangen wij maar een beetje rond in de winkel.”

Troost voor Pendrecht

De financieel kwetsbare Rotterdammer mag niet getroffen worden door het betaald parkeren, vindt de grootste Rotterdamse politieke partij, Leefbaar Rotterdam. Naar uitzonderingen, bijvoorbeeld met goedkoper parkeren in winkelstraten, wordt daarom gekeken, laat wethouder Karremans (VVD) weten.

“Het eerdere Rotterdamse parkeerbeleid wordt zo gerepareerd”, zegt Bart van Drunen, fractievoorzitter van Leefbaar. “Voorheen werd er per buurt gekeken naar de invoer van betaald parkeren. Maar dan parkeerden mensen gewoon een paar straten verderop. Zo verplaatste het probleem zich alleen maar. Daar zijn we straks in vanaf.”

Een troost voor Pendrecht is er wel: voorlopig is het nog niet zover. Het betaald parkeren in dit deel van de stad wordt gefaseerd ingevoerd, de gemeente trekt er drie jaar voor uit. Van Drunen: “Al die betaalpalen, die zet je natuurlijk niet zomaar even neer.”

