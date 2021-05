Overal in het land dezelfde soep eten. ‘Dat is toch verbroederend op Bevrijdingsdag’

Eten verbindt altijd, zegt chef Judith Cyrus, kookboekauteur en op Bevrijdingsdag spreker tijdens een avond over de Vrijheidsmaaltijdsoep in Amsterdam. “Aan de keukentafel praat je met elkaar. En iemand eten geven, schept een band.”

De laatste jaren doken op veel plekken Vrijheidsmaaltijden op, die samen met bijvoorbeeld buren konden worden gegeten aan lange tafels. Vanwege corona werden die dit jaar voor de tweede keer vervangen door Vrijheidsmaaltijdsoep. Die werd op 5 mei overal in het land uitgedeeld. Ook kon je de soep zelf maken met een recept van chef Yvette van Boven. Cyrus: “Ook al ben je niet bij elkaar, het is toch verbroederend dat overal in het land dezelfde soep wordt gegeten”.

Het recept voor de Vrijheidssoep was dit jaar veganistisch. “Hij is heel lekker, met kokos en heel veel groente. En iedere cultuur, ieder geloof kan hem eten; de soep is voor elk dieet geschikt.”

‘Het is feestelijk, als je het feestelijk maakt’

Dat soep op zich niet zo’n spectaculair gerecht is, maakt niets uit, zegt culinair historicus Lizet Kruyff. “Het is feestelijk, als je het feestelijk maakt.” Andere traditionele gerechten die we eten op feestdagen zijn ook eenvoudig. “Denk maar aan hutspot en haring en wittebrood, de gerechten die alle mensen die ook maar íets met Leiden te maken hebben eten tijdens Leidens Ontzet.”

In Nederland is de culinaire traditie om bepaalde dagen te vieren bescheiden, stelt ze. “Oranje toetjes worden al heel lang met het Koningshuis geassocieerd; oranje tompoezen kunnen met Koningsdag niet ontbreken.” Overigens kennen we ook Koninginnesoep, een romige soep op basis van kippenbouillon met worteltjes en doperwten.

Nederlanders blijven over het algemeen ‘nuchter’, zegt Kruyff. “In Frankrijk bijvoorbeeld is het echt anders. Daar is de lijst van recepten die bijvoorbeeld met Quatorze Juillet (14 juli, red.) worden gegeten echt eindeloos.”

Prille culinaire herinneringscultuur

Kruyff weet wel van het bestaan van een prille culinaire herinneringscultuur met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. “Chef Nel Schellekens kookt in Winterswijk voor 4 en 5 mei met tulpenbollen.” Dat gaat Kruyff persoonlijk iets te ver. “Daarvoor zijn er te veel verhalen in mijn familie over tulpenbollensoep uit de oorlog.” De Vrijheidssoep is een toegankelijker idee. “Als we dit in ere houden, is het over vijf jaar een echte traditie.”

Kruyff denkt wel dat om de soep tot jaarlijks gebruik te verheffen, het beter zou zijn om één standaard recept te hebben. “Nu wisselt het nog. Ik zou ervoor pleiten om één versie te hebben. Daar zou vervolgens iedereen een twist aan kunnen geven.”

De Surinaams-Nederlandse Judith Cyrus kijkt alvast uit naar de volgende ‘bevrijdingsmaaltijd’. “Op 1 juli vieren we de afschaffing van de slavernij, met heri heri, een traditioneel gerecht dat uit de slaventijd stamt. In zeven provincies worden er dan maaltijden uitgedeeld.”

Lees ook:

Merkel: Het levend houden van de herinnering is onze eeuwige verantwoordelijkheid

‘Wij zullen nooit vergeten dat wij het verleden niet ongedaan kunnen maken.’ Dat benadrukte een ‘deemoedige’ Duitse bondskanselier Merkel in haar 5 mei-lezing.