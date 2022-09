‘Over wat goede asielopvang is, wordt nu helemaal niet gesproken’

Ze zijn bezorgd, en zo kijken ze ook. Monique Kremer zit aan een vergadertafel in de toren van het ministerie van justitie en veiligheid. Han Polman is vanuit Zeeland digitaal aangeschoven op een scherm. Onderwerp van gesprek is de chronische crisis in de asielopvang. Hun zorg is simpel: op de manier waarop die crisis nu wordt aangepakt, komen we er niet uit, zeggen de twee.

Kremer is voorzitter van de onafhankelijke Adviesraad Migratie (ACVZ). Polman geniet dezelfde functie bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. In juni sloegen de twee de handen ineen om gezamenlijk een flinke steen in de Hofvijver in Den Haag te gooien.

In een kiezelhard advies concludeerden de adviesorganen dat de crisis in de asielopvang de eigen schuld is van de regering. Ook het huidige kabinet houdt die crisis in stand door voortdurend met kortetermijnoplossingen te komen. Een noodopvanglocatie hier, een cruiseschip daar. Maar ondertussen is er sprake van een ‘chronisch gebrek aan anticipatie’ en van een ‘krampachtig vasthouden’ aan een onstabiel systeem dat niet werkt.

Monique Kremer Is sinds maart 2020 voor vier jaar benoemd tot voorzitter van de Adviesraad Migratie, voorheen aangeduid als Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Ze is tevens bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Han Polman Is vorig jaar herbenoemd als voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur. Polman (D66) is sinds 2013 Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. Daarvoor was hij burgemeester van achtereenvolgens Noordwijkerhout en Bergen op Zoom.

Daardoor zakt de kwaliteit van de opvang geregeld door de humanitaire ondergrens. Dat is Nederland onwaardig, schreven de twee adviesorganen, en doet afbreuk aan het draagvlak voor het asielbeleid en de uitvoering daarvan. De organen kwamen tegelijk met de oplossing: een nieuw asielsysteem waarbij iedere gemeente verantwoordelijk wordt voor de opvang van asielzoekers naar rato van het aantal inwoners.

Enkele maanden later is de opvang nog niet uit de crisisstand. Sinds juni sliepen er honderden, zo niet duizenden asielzoekers in Ter Apel in de buitenlucht. In de hitte én in de regen. Met slechts de beschikking over een paar smerige dixies en een dun wit kleedje om op te slapen. Artsen Zonder Grenzen moest voor het eerst in de geschiedenis medische hulp verlenen op Nederlands grondgebied.

Hoe heeft u de ontwikkelingen in Ter Apel gevolgd?

Kremer: “Met schaamte. Hopelijk net als heel veel andere mensen.”

Polman: “Ook iedereen die in dit asielsysteem z’n werk zo goed mogelijk doet, schaamt zich. En voor de manier waarop ad-hoc-oplossingen zijn ingericht schaam je je eigenlijk ook. Wanneer het huidige systeem niet grondig wordt aangepast blijft sprake van paniekvoetbal waarbij zelfs van bovenaf opvanglocaties dwingend worden voorgeschreven.”

Zo plukt staatssecretaris Van der Burg er soms een ‘weigergemeente’ uit, zoals recent Tubbergen waar een hotel werd gekocht en de regering de gemeente passeerde door de bestemming op het pand zelf te wijzigen. Die wijze keurt u af?

Kremer: “Het moet zo niet gaan. Het is niet duurzaam om enkele gemeenten aan te wijzen en daar grootschalige asielopvang neer te zetten. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen liever kleinschalige opvang in hun buurt hebben. Wij pleiten ervoor dat álle gemeenten evenredig verantwoordelijk worden voor de asielopvang en om dat op te nemen in de nieuwe wet waar de staatssecretaris aan werkt. Maar het moet niet alleen gaan over wie het moet gaan doen. Het moet ook gaan over financiering en -afspraken over een buffercapaciteit. Over instrumenten die gemeenten in handen krijgen om het goed te doen. Maar de discussie over wat goede asielopvang is, wordt nu niet gevoerd.”

Polman: “Nu ben je afhankelijk van gemeenten die bereid zijn om op verzoek een opvanglocatie te organiseren. Dat zorgt voor gedoe. Als je alle gemeenten verplicht om mee te doen en daar aantallen aan verbindt, creëer je draagvlak. Alleen we zijn bezorgd dat er aan cherrypicking wordt gedaan. Zo van: ‘O, de beide adviesorganen zijn ook voor een asielverplichting voor gemeenten.’ Als je binnen dit huidige systeem louter zegt: nu is iedere gemeente verplicht om bij te dragen dan mis je de helft van ons verhaal en blijf je in deze crisisstand zitten.”

Wat is de andere helft van uw verhaal?

Polman: “De andere helft is dat er vrijheid voor lokale besturen komt om de opvang te organiseren. Gemeenten moeten de opvang van asielzoekers lokaal kunnen inbedden, eventueel met onderlinge afspraken en in goed overleg met bestaande maatschappelijke instellingen en organisaties. Dat betekent dat de verplichting om asielzoekers op te vangen van bovenaf komt maar de keuze hoe je dat doet van onderop.”

Kremer: “Voor migranten is het belangrijk dat ze kunnen blijven daar waar zij in de opvang zitten omdat daarna ook de inburgering plaatsvindt. Voor de bevolking is dat ook beter: je leert de mensen kennen en zij gaan in het dorp of stad naar de sportclub. Gemeenten moeten dit dus zelf organiseren en kunnen kiezen voor een kleinere of grotere opvang, alleen of met meer gemeenten samen.”

Het idee achter de grote asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) is juist geld te besparen. Is decentraliseren niet te kostbaar?

Kremer: “Nederland hanteert nu het meest kostbare model met continue afschaling en opschaling bij meer of minder migranten. Daardoor moet je steeds mensen aannemen en ontslaan. En er blijken telkens noodlocaties nodig. Crisiskosten zijn altijd veel hoger dan die voor structurele oplossingen.

Daarbij, wat kost het als er steeds sprake is van maatschappelijke ontwrichting op het moment dat je ergens weer een nieuw azc wil openen of sluiten? Als je het systeem duurzaam organiseert, heb je veel minder te maken met de maatschappelijke wrijving die blijkbaar in het begin aan de orde is als het gaat om asielzoekerscentra. En als ze er eenmaal zijn zie je dat burgers heel tevreden zijn en er nauwelijks overlast is.”

Polman: “Voor gemeenten is dit systeem ook niet nieuw. Ten aanzien van statushouders (erkende vluchtelingen, JvH.) hebben gemeenten ook een evenredige taakstelling. Er bestaat ook al een systeem om die taakstelling uit te ruilen als je als gemeente op een andere manier een bijdrage voor de regio kunt leveren. Als je dat combineert met de opvang van asielzoekers zie ik ontzettend veel mogelijkheden. Gemeenten omarmen ons advies, ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik zie in mijn eigen Zeeland (Han Polman is daar Commissaris van de Koning, JvH.) al afspraken. De Zeeuwse steden Goes, Middelburg en Terneuzen zeggen dat ze wel een duurzame opvangvoorziening willen realiseren maar dan in combinatie met een regiodeal waarin staat hoe de omliggende gemeenten gaan helpen. Dat kan bij de uitvoering of met financiële steun, of doordat andere gemeenten meer statushouders opvangen. Maar daar heb je bestuurlijke- en beleidsvrijheid voor nodig. Precies daar pleiten wij voor.”

Lost uw plan de huidige crisissituatie op?

Kremer: “Let wel, de asielopvangcrisis is een gecreëerde crisis. Het aantal asielzoekers is niet zo hoog is als in bijvoorbeeld 2015. Wat we wel zien is dat er vergeleken met de coronajaren nu even wat meer asielzoekers komen. Juist daarom moet je dus een buffercapaciteit aanhouden die je flexibel kunt inzetten. Dan kom je uit de crisisstand.”

Er zijn mensen en politici die zeggen dat buffers en extra capaciteit in de opvang een aanzuigende werking hebben.

Kremer: “Dat heeft er niets mee te maken. Een buffer betekent alleen dat je de opvang fatsoenlijk organiseert. Mensen denken niet: aah, er is een goede asielopvang in Nederland laat ik dan maar naar Nederland gaan. Daarvoor ken ik geen wetenschappelijk bewijs.

“Natuurlijk hebben mensen een idee waar ze terecht willen komen, al gaat het meestal om iets vaags als Noord-West-Europa. Als het met een land sociaal-economisch goed gaat dan is het aantrekkelijker om daar naar toe te gaan. Maar Nederland heeft naar rato van de bevolking minder asielzoekers dan België of Duitsland. En als er aanzuigende werking van de asielopvang zou bestaan dan zou nu niemand meer naar Ter Apel komen.”

Polman: “De aanzuigende werking wordt vaak eenzijdig uitgelegd. Het blijkt niet dat als je mensen een dak boven hun hoofd biedt, er ineens meer asielzoekers komen. Maar we hebben het hier gewoon over regels op basis van internationale afspraken. Die vormen de cruciale ondergrens. Ik moet er niet aan denken, dat zou wel enorm cynisch zijn, dat je in Nederland eerst altijd een paar weken buiten moet slapen voordat je asielprocedure van start gaat. Dat kan niet de manier zijn waarop we de mensenrechten handhaven.”

Kindertekeningen op het fietspad bij het Coa-complex in Ter Apel. Beeld Kees van de Veen

In de tussentijd heeft de coalitie samen met het Coa en gemeenten een ‘tijdelijk asielakkoord’ gesloten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze nog dit jaar woonruimte regelen voor 20.000 erkende vluchtelingen die momenteel in asielzoekerscentra verblijven. Ook is er in het Groningse Zoutkamp een nieuwe noodopvanglocatie neergezet voor de korte opvang van maximaal zevenhonderd asielzoekers, die dan in ieder geval niet buiten hoeven te slapen in Ter Apel. Tot slot wil de regering het recht op gezinshereniging tijdelijk beperken om de zo de druk op de asielketen te verlichten.

Hoe oordeelt u over dit tijdelijk akkoord?

Kremer: “De asieldeal zal de structurele problemen niet oplossen. Alleen de intentie om statushouders zo snel mogelijk uit azc’s en in een woning te krijgen kan helpen, maar ook daarvoor ontbreken structurele plannen. Daarnaast constateert de Adviesraad Migratie dat de maatregel om gezinshereniging te beperken past in een trend in het asielbeleid. Namelijk: er wordt voortdurend gezocht naar de grenzen van de wet. Ten eerste mag het juridisch gewoon niet en wordt je straks teruggefloten door de rechter. En ten tweede koopt de regering zo alleen vertragingstijd waarbij een structurele oplossing, zoals wij die aandragen, buiten beeld blijft.”

Lees ook:

Waar komt die (ogenschijnlijke) woede tegen asielzoekers vandaan?

Wie rondkijkt in de krant, de Tweede Kamer of op Twitter, krijgt het gevoel dat de weerstand tegen asielzoekers groeit. Is dat zo? En waarom heeft het beeld van de vluchteling als overlastgevende gelukzoeker de overhand?