Over veiligheid in vliegtuigen kan Van Dissel nog niets zeggen

Als in het openbaar vervoer alleen gereisd mag worden als het echt niet anders kan, waarom mogen Nederlanders straks dan wel zonder al te veel restricties het vliegtuig in stappen? Is dat wel veilig? Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, kon er donderdag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer nog geen antwoord op geven.

Zelf heeft hij er ongetwijfeld een mening over, maar hij voert tijdens de zitting het woord namens het Outbreak Management Team (OMT). En binnen het OMT is nog niet over vliegtuigen gesproken, omdat het kabinet nog niet om advies heeft gevraagd over hoe veilig te vliegen.

Het kabinet vindt de risico’s beheersbaar als Nederlanders vanaf 15 juni op vakantie gaan naar diverse Europese landen. Dus zal het vliegverkeer toenemen. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun eigen regels. Zo moeten passagiers en personeel van KLM en easyJet mondkapjes dragen, net als in de trein. Terwijl het RIVM geen voorstander is van mondkapjes in de trein, omdat hun meerwaarde beperkt is, liet Van Dissel tijdens de hoorzitting nog eens weten.

Voor treinen geldt dat maximaal 40 procent van de stoelen benut mogen worden. In vliegtuigen gelden die restricties niet. Of een vliegtuig veilig is, hangt af van de ventilatiesystemen, zei Van Dissel. “Het is een complex punt. Allerlei factoren spelen een rol.”

Uitslag test binnen een dag

Over het testen en de contactopsporing door de GGD’en kon Van Dissel meer zeggen. Wanneer de uitslag van een test binnen moet zijn? “Binnen een dag.” Nu duurt het langer, soms enkele dagen. Dat moet sneller, zei Van Dissel. “Drie dagen is te lang. In de eerste periode van besmetting zit de winst die we kunnen halen. Die winst kunnen we gebruiken om lockdownmaatregelen te versoepelen.”

Die winst blijft uit als de uitslag te lang op zich laat wachten en geteste personen in de tussentijd het huis verlaten en contact hebben met anderen. Daarom benadrukte Van Dissel dat het belangrijk is dat iedereen na de test in quarantaine gaat totdat de uitslag binnen is. Van Dissel verwacht dat GGD’en, die pas 1 juni zijn begonnen met grootschalig testen, na de eerste aanloopproblemen zonder problemen binnen 24 uur een testresultaat kunnen leveren.

Ouderen aan de beurt

Na de ic’s en de verpleeghuizen was het donderdag de beurt aan vertegenwoordigers van ouderen en de thuiszorg om de Tweede Kamer bij te praten. Die positie, als laatste in de rij, hebben zowel Liane den Haan van ouderenbond Anbo als Caroline Beentjes van Woonzorggroep Samen gevoeld toen de crisis op het hoogtepunt was. Den Haan benadrukte dat vanuit de overheid en RIVM telkens werd gesproken over kwetsbare ouderen, terwijl het overgrote deel van de zeventig-plussers fit is. Toch golden voor die groep strenge restricties, wat hun welzijn ernstig schaadde. Daar moet volgens Den Haan meer aandacht voor komen bij een eventuele tweede uitbraak.

Het kabinet heeft al bekendgemaakt dat vanaf 15 juni verpleeghuizen meer bezoekers mogen verwelkomen. Daarbij is het belangrijk dat de bezoeker niet denken dat ineens alles mag, waarschuwde Beentjes, die ook lid is van de Kerngroep Zorg Thuis van werkgeversorganisatie Actiz. Knuffelen en kussen mogen niet, want de regel om anderhalve meter afstand te houden blijft gewoon gelden.

Lees ook:

Het nieuwe vliegen: kunnen we met een gerust hart op vakantie?

Binnenkort mogen Nederlanders weer op vliegvakantie binnen Europa. Zijn de coronamaatregelen van de luchtvaartsector afdoende?