‘Over twee weken zijn we waar Italië nu is’

Als epidemioloog John Paget de nieuwe cijfers hoort die het RIVM kort daarvoor bekend heeft gemaakt, zegt hij: “O jee, 190 nieuwe gevallen? Dat bevestigt dat we het scenario van Italië gaan volgen.”

Paget werkt bij onderzoeksbureau Nivel waar hij zich bezighoudt met infectieziekten. Hij is niet de eerste deskundige die Nederland met Italië vergelijkt. De nieuwe cijfers bevestigen volgens hem dat Nederland over twee weken is waar Italië nu staat, alle maatregelen ten spijt. “Voordat je effect ziet van die maatregelen, ben je sowieso twee weken verder”, zegt hij. “Als we iets willen zeggen over wanneer deze uitbraak in Nederland eindigt, moeten we kijken wanneer in Italië de curve afbuigt. Pas als het daar begint te kantelen, kunnen we een voorspelling maken hoe de besmettingen hier zal verlopen. Dan kunnen we beginnen met de maatregelen afbouwen, stap voor stap.”

Normaliter brengt het voorjaar redding, zegt hij. “Alle respiratoire virussen, zoals het nieuwe coronavirus, hebben een seizoensgolf. Dat hoort bij dit soort virussen die de luchtwegen infecteren. Er komt dus echt een einde aan. Want hoe warmer en droger, des te beter het is. Dat blijkt uit diverse wetenschappelijke studies.”

Beeld Louman & Friso

Maar zekerheid is er niet. De modellen van griepvirussen zijn niet een op een toe te passen op het coronavirus. Grofweg zijn er twee grote verschillen. De eerste is de verspreidingsroute. “Griep gaat in de winter heel snel de wereld over. Het begint bijvoorbeeld in Frankrijk, dan gaat het naar Zwitserland, enzovoort. Bij corona loopt die verspreiding anders. Het begint in China, springt over naar Italië en Iran. Daar ontstaan clusters. Dat is een compleet andere route dan die van het griepvirus.”

Een tweede verschil is dat griepvirussen kinderen gebruiken als uitvalsbasis. Corona besmet wel kinderen, maar bij lange niet in de mate zoals bij de griep.

Als het virus met het wisselen van de seizoenen naar de achtergrond verdwijnt, zal het waarschijnlijk in de volgende winter opnieuw opduiken, denkt Paget. “Net als de gewone griep, en andere virussen die net als corona infecties veroorzaken aan de luchtwegen, zoals het rs-virus en het rhinovirus. Covid-19 komt daar waarschijnlijk bij. We moeten ons erop voorbereiden dat dit virus niet meer weggaat.” De hoop is dat er dan medicijnen tegen de ziekte en vaccins voorradig zijn.

Spanje

Internationaal kijkt Paget behalve naar Italië ook met veel belangstelling naar Spanje. Dat land roept vandaag de noodtoestand uit, nadat gisteren bekend werd dat er 1188 nieuwe besmettingen zijn. Het totaal aantal zieke Spanjaarden staat op 4334. Spanje lijkt na Italië de tweede Europese haard te worden.

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis vindt dat er te snel conclusies worden getrokken op basis van de cijfers. “We moeten voorzichtig omgaan met de getallen”, zegt hij. “De lijnen die we op basis van deze cijfers trekken, hebben weliswaar een relatie met de besmettingen die er zijn, maar ook een relatie met het testbeleid, de testcapaciteit en het aantal handen dat er is om monsters af te nemen. Zo’n getal is dus een uitkomst van veel factoren, zowel in Italië als in Nederland. Als je die op elkaar legt, simplificeer je de werkelijkheid.

Het kan dat we de kant opgaan van Italië, maar dat kun je niet baseren op basis van de getallen die we dagelijks krijgen.”