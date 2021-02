Hoger beroep

Over een week uitspraak in hoger beroep over opheffen avondklok

Viruswaarheid-voorman Willem Engel (L) en advocaat Jeroen Pols namens protestgroep Viruswaarheid voor aanvang van de zitting waarin het hof zich buigt over het door de Staat aangetekende hoger beroep over het opheffen van de avondklok. Beeld ANP

Het hof doet over een week, op vrijdag 26 februari, uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. De uitspraak is schriftelijk.