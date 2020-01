‘Over dierenmisbruik is na de stalbezetting nog maar weinig gesproken’

Op de ochtend van 13 mei slaat Jonathan Loogman zijn laptop open en blijkt hij die dag – en de dagen erna, zoals hij later ondervindt – de mediawoordvoerder van Meat the Victims te zijn. De oorspronkelijk aangewezene heeft er vanaf gezien. Loogman neemt de taak liever niet op zich, maar ach, hij wil de beroerdste niet zijn. In de trein naar Boxtel leest hij zich nog even in, voordat hij op het station zijn (deels internationale) mede-activisten ontmoet. Met zijn allen gaan ze een vooraf uitgekozen varkensstal bezetten.

Achteraf kan hij zich wel voor de kop slaan om zoveel naïviteit. “Dit was al niet de best georganiseerde actie. Maar een betere mediastrategie en een sterk advocatenteam had ons wel geholpen. We hebben heel veel dingen last minute geregeld. Meat the Victims is geen echte organisatie. En het punt is dat soortgelijke acties in andere landen nooit tot tumult hadden geleid. Wij waren er totaal niet op voorbereid. Natuurlijk is tumult positief voor een actiegroep, maar alleen als je er goed mee omgaat.”

Boeren komen van heinde en verre naar Boxtel

De bezetting verloopt chaotisch, niet in de laatste plaats doordat boeren van heinde en verre naar Boxtel komen om de varkenshouder te steunen. Op straat steken ze demonstratief barbecues aan en terwijl de helft van de activisten de stal bezet, zien Loogman en zijn kompanen buiten een trekker op zich afkomen en moeten agenten de boeren weghouden bij de activisten. Het is grimmig. “Als we dat geweten hadden, hadden we onze auto’s wel ergens anders gezet”, zegt Loogman droogjes, doelend op de voertuigen die door boze boeren op hun kant worden gegooid.

Maar het zijn niet alleen de boeren, ook de publieke opinie keert zich tegen de actievoerders. De ­nadruk ligt vanaf het eerste moment op de wetsovertreding die zij begaan (het binnendringen van de stal) in plaats van de boodschap die ze willen uitdragen. Loogman: “Ons ultieme doel was om cameraploegen naar binnen te halen, zodat mensen zelf konden zien hoe het er echt aan toegaat in varkensstallen. Er zijn varkens letterlijk in onze armen gestorven. Ik vond onze eis heel redelijk. Het is niet gelukt. Vervolgens hadden de Producenten Organisatie Varkenshouderij en ZLTO een veel betere mediacampagne dan wij. Ze hebben ons veel imagoschade bezorgd. We zouden een gezin hebben gegijzeld, bizar. Minister Grapperhaus noemde ons zelfs extremisten. Over het misbruik van dieren is de dagen erna niet veel meer gesproken.”

‘Er is altijd negativisme bij het begin van verandering’

Achteraf had Loogman hele andere dingen willen doen en zeggen. Zo hadden ze zieke dieren misschien meteen de stal uit moeten dragen. Maar eigenlijk, geeft hij toe, weet hij tijdens de actie zelf niet wat de plannen precies zijn. Op tv, zoals bij ‘Pauw’, wordt hij ondergesneeuwd. “Er bestaat nog steeds een geromantiseerd beeld van varkens in de veehouderij. We hebben de realiteit niet kunnen overbrengen.”

Toch is Loogman blij dat de actie heeft plaatsgevonden. “Veel mensen hebben hun steun betuigd. Onze ­advocaat Jan Vlug is bijvoorbeeld gestopt met vlees eten, zo zijn er meer voorbeelden. Weet je, er is altijd negativisme bij het begin van verandering. Denk aan de afschaffing van de slavernij of de invoering van vrouwenkiesrecht. Ook die voorvechters kregen te maken met afkeurende reacties en hebben er hard voor moeten vechten. Al vond ik het naast de doodsbedreigingen heel vervelend om een filmpje te krijgen van iemand die opzettelijk met een motor een kat doodreed om ons te plagen.”

Sinds de actie in Boxtel is het stil rond Meat the Victims. De activiteiten staan op een laag pitje, zegt Loogman. “Dat kan in de toekomst weer anders zijn. En mensen kunnen natuurlijk los van ons acties ­organiseren, er zijn er genoeg die iets willen doen. Mochten we zelf weer iets ondernemen, zullen we vooraf beter nadenken over alle ­scenario’s. Dat hebben we van die dag in Boxtel wel geleerd.”

