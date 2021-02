Ouderwets lachen om Dolf Jansen in het theater, helemaal live. Morgen gebeurt het

Met honderden tegelijk in een theaterzaal kijken naar Dolf Jansen of Guido Weijers, of zelfs met z’n vijftienhonderden naar De Graafschap-NEC. Deze week zijn er experimenten om te zien of de oude werkelijkheid weer iets dichterbij kan komen.

Terwijl het land stevig op slot zit vanwege steeds venijniger virusvarianten, hoopt de evenementenbranche aan te tonen dat er coronaregels zijn die versoepeld kunnen worden. “We willen kijken of bioscopen en theaters veilig open kunnen voor meer dan dertig personen”, zegt hoogleraar en OMT-lid Andreas Voss, die meewerkt aan een reeks veldexperimenten.

De uitkomsten van die zogenoemde FieldLab evenementen overlegt hij aan het kabinet. Dat kan dan besluiten of het zijn routekaart met coronamaatregelen wil aanpassen.

Maandagmiddag trapt de alliantie van evenementenlocaties, sportkoepels, onderzoekers en ambtenaren af: dan stroomt het Utrechtse Beatrix Theater vol voor een zakelijke bijeenkomst over de coronacrisis. Niet zo ouderwets vol als voor de crisis - er zijn vijfhonderd gasten, terwijl er normaal gesproken tweeduizend mensen in passen - maar toch.

Wat staat er nog meer op het programma? Deze dag in het Beatrix Theater is slechts de eerste van zes van dit soort experimenten. Zaterdag zal cabaretier Guido Weijers optreden voor vijfhonderd mensen, een dag later speelt De Graafschap tegen NEC voor een publiek van vijftienhonderd. Ook komen er nog twee muziekfestivals op het Lowlandsterrein. Onderzoekers van onder meer de TU Delft analyseren alle locatie-gegevens, waarna die over enkele weken naar het RIVM en het OMT gaan. Die laatste adviseert het kabinet daarna over mogelijke versoepelingen.

Die gasten luisteren naar een praatje van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, naar cabaretier Dolf Jansen en zelfs naar een optreden van een twaalfkoppige blazersdelegatie van het Metropole Orkest. Deels zonder mondkapjes en deels niet op anderhalve meter afstand. Maar mét toestemming van het kabinet. “We werken samen met de ministeries van Economische Zaken, Justitie, Volksgezondheid en die van Cultuur”, zegt Tim Boersma van FieldLab. Het kabinet zegt op voorhand nog geen mogelijke versoepelingen toe bij positieve uitkomsten.

Getest en gescheiden, zo moet het kunnen

“Net voor de laatste lockdown mochten er er dertig mensen bij elkaar komen. Wij denken aan te kunnen tonen dat dat met meerdere groepen van dertig mensen tegelijk kan”, zegt Voss, hoogleraar infectiepreventie van het Radboud UMC. Mits die mensen getest zijn, verschillende ingangen gebruiken en elkaar binnen niet tegenkomen. “Het klinkt logisch dat zoiets veilig kan. Maar je moet het wel even laten zien in de praktijk.”

Er zijn morgen drie groepen: één van 250 mensen, één van tweehonderd en één van vijftig. De grootste groep moet mondkapjes dragen en komt schouder aan schouder te zitten. Zonder anderhalve meter afstand dus. De groep van tweehonderd draagt geen kapje, maar tussen hen in zijn wel steeds twee stoelen leeg. En de groep van vijftig mensen komt zonder mondkapje naast elkaar te zitten, maar met een plastic scherm tussen de stoelen.

Voss benadrukt dat de experimenten zonder mondkapje en zonder anderhalve meter afstand niet bedoeld zijn om te kijken of die maatregelen überhaupt effectief zijn tegen het virus. “Wij doen zelfs onze uiterste best om het virus niet eens binnen te laten.” Daar valt dus ook niets aan te meten.

Met een spatscherm voor zijn hoofd, wil er niemand naar het theater

Iedereen is twee dagen van te voren getest, krijgt bij de deur nog een temperatuurmeting en voor sommigen is er ook nog een extra sneltest. “Nee, die experimenten zonder kapjes en afstand zijn echt om de ervaring van de bezoekers te meten. We willen weten hoe ver ze bereid zijn te gaan, om weer naar de bioscoop of theater te komen.” Uit een vragenlijst onder tweeduizend Nederlanders bleek al dat niemand naar het theater komt als ze dan een spatscherm voor hun hoofd moeten dragen, zegt hij, waardoor die maatregel zijn doel voorbij zou schieten.

Wat wil hij dan wél weten? Deelnemers krijgen een meetinstrument op de borst dat nauwkeurig uitwijst hoe ze zich in de ruimte gedragen; welke routes ze naar het toilet kiezen, hoeveel onderlinge afstand ze houden en welke omstandigheden - wel of geen kapje - die afstand helpen vergroten. Daarnaast zijn er talloze metingen aan de luchtkwaliteit en de hygiëne van oppervlaktes in de zaal.

Of zo’n experiment nog wel nodig is nu de vaccinaties zijn begonnen? Voss toont zich somber: “Vaccinaties helpen vooralsnog niet tegen het doorgeven van het virus. En voor zo’n 70 procent van heel Nederland gevaccineerd is, ben je heel wat maanden verder.”

