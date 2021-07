Ouders zijn vaker dan gedacht betrokken bij de seksuele uitbuiting van hun eigen kind. ‘Dit is zeer zorgelijk’

Ouders zijn vaker dan gedacht betrokken bij de seksuele uitbuiting van hun eigen kind. Dat stelt het Centrum Kinderhandel Mensenhandel donderdag op basis van gesprekken die het voert met slachtoffers van seksueel geweld. Dat het geweld achter de voordeur plaatsvindt, maakt signalering en opsporing nog lastiger, stelt het centrum. “Seksuele uitbuiting bij minderjarigen is al schrijnend genoeg, maar dat ook ouders hier soms bij betrokken zijn is zeer zorgelijk”, aldus woordvoerder Shamir Ceuleers.

De seksuele uitbuiting van de soms erg jonge kinderen duurt vaak al meer dan twee jaar voor ze in beeld komen bij de hulpverlening. Ook zijn er, blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport, in enkele gevallen ook nog broertjes en zusjes die worden mishandeld.

Om aan te geven hoe ontzettend lastig het is om er achter te komen dat kinderen misbruikt worden door hun (stief)ouders noemt het centrum de Zeeuwse Zedenzaak als voorbeeld. In die zaak misbruikte een stiefvader jarenlang de dochters van zijn partner. Het oudste meisje liet hij ook door andere mannen verkrachten en drie vriendinnetjes deden aangifte van verkrachting. De man werd in 2020 veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De moeder van de meisjes was ‘in ondersteunende zin’ betrokken bij het misbruik.

Chatten over seksueel geweld

Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel trekt zijn conclusies op basis van chatgesprekken die het voert over seksuele uitbuiting. In 2020 vroegen 283 mensen om hulp, 250 van hen werden zelf uitgebuit. De slachtoffers zijn overwegend jong: zestig procent is minderjarig, twintig procent is jonger dan 15. Een op de zeven slachtoffers zegt uitgebuit te worden door een (stief)ouder, dat waren er meer dan in 2019. “Dit rapport toont aan dat seksuele uitbuiting van soms hele jonge kinderen ook tijdens de pandemie is doorgegaan”, aldus Ceuleers.

Wat de cijfers bijzonder maakt, is dat de meerderheid van de slachtoffers (65 procent) op de chat van het centrum voor het eerst met een hulpverlener praat. Dat is veel waard, want uit eerdere onderzoeken blijkt dat het aantal slachtoffers dat in beeld is bij politie of hulpverlening slechts een fractie bedraagt van het werkelijke aantal.

Het topje van de ijsberg

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld gaat er in de laatste schattingen vanuit dat er jaarlijks ongeveer 3000 mensen in Nederland seksueel worden uitgebuit, van wie 1320 minderjarige meisjes. Slechts een klein aantal van hen is in beeld bij opsporingsinstanties of hulpverleners, en het zijn vooral kinderen die het zonder hulp moeten stellen. Van hen waren in 2018 en 2019 slechts enkele tientallen bekend bij de instanties, veel minder dan in de jaren ervoor.

Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. De Nationaal Rapporteur stelde eerder dat het niet aannemelijk is dat er minder kinderen worden uitgebuit.

En nu?

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel legt, met het rapport in de hand, eisen op de tafel van de partijen die een regeerakkoord in elkaar moeten timmeren. Het wil dat die de bestrijding van mensenhandel in het regeerakkoord opnemen als een speerpunt, dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onderzoek gaat doen naar seksuele uitbuiting door ouders en dat sociale media en andere internetbedrijven meer verantwoordelijkheid gaan nemen in het voorkomen en opsporen van seksuele uitbuiting.

Wat is mensenhandel? Het woord ‘mensenhandel’ suggereert een beweging, maar die hoeft er niet te zijn. Om te spreken van mensenhandel moet er kort door de bocht sprake zijn van drie factoren: er moet een handeling zijn, een dwangmiddel en een oogmerk tot uitbuiting. Bijvoorbeeld: een man zorgt dat hij een vertrouwensrelatie opbouwt met een vrouw van achttien (handeling), liegt dat hij van haar houdt en dat zij moet bewijzen dat ze ook van hem houdt (dwangmiddel, misleiding) en vraagt haar te werken als prostituee en het geld aan hem te geven (oogmerk van uitbuiting). In Nederland komt mensenhandel het meest voor in de seksindustrie.

