Ouders vrezen sluiting kinderhartchirurgie in Groningen: ‘Dit kunnen ze gewoon niet maken’

Wanneer Robert Jongsma met zijn negenjarige zoon Thom het UMC Groningen inloopt, voelt hij zich gezien. De controles die de jongen om de drie maanden heeft, ‘voelen als thuiskomen’, zegt Jongsma. “Het is altijd van, ‘hee Thom’, ze staan versteld van hoe goed het met hem gaat.”

Thom heeft een aangeboren hartafwijking, waardoor hij nooit oud zal worden. Zijn uithoudingsvermogen is beperkt en zijn bloedsomloop is, in de woorden van zijn vader ‘totaal van de leg’. In het kort hebben zijn artsen alles rond het hart en de longen van de jongen moeten omleggen. Hij kreeg een nieuwe aorta, heeft meerdere grote en extreem riskante operaties ondergaan en bracht opgeteld al bijna een jaar van leven door in een ziekenhuisbed.

Een vip-behandeling

Maar in het UMCG krijgen hij en zijn ouders ‘een vipbehandeling’, zegt Jongsma. “Zo voelt het echt. Ik voel daar heel veel vertrouwen. Thom ook, hij gaat daar altijd met plezier heen.” Niet onbelangrijk voor een jongen die zijn hele verdere leven onder controle zal moeten blijven.

Dat demissionair minister Hugo de Jonge de kinderhartchirurgie in Groningen wil sluiten omdat de zorg geconcentreerd moet worden in Utrecht en Rotterdam, kan Jongsma eigenlijk niet bevatten. Het is nog niet eens de langere reistijd, het gezin woont in Assen, waar hij het meest mee zit. “Wat ze bij het UMCG kunnen bieden, de hele geschiedenis die we daar hebben liggen....”

Jongsma komt bijna woorden tekort om zijn zorgen te beschrijven. “Ik geloof er gewoon niet in”, zegt hij. “Ik snap best dat er voordelen zijn aan dit plan. Maar als ik zie wat zij kunnen, dat kan ergens anders gewoon niet. Dit kunnen ze gewoon niet maken.”

Andere aandoeningen

Daar komt bij dat Thom behalve zijn hartafwijking nog andere aandoeningen heeft. Jongsma vreest dat hij, als de kinderhartchirurgie verdwijnt, ook voor die controles naar een ander ziekenhuis zal moeten. “En dan is mijn zwager ook nog in opleiding tot kindercardioloog. Raak ik straks ook nog mijn zusje kwijt omdat ze moet verhuizen.”

Hij zegt het laatste een beetje gekscherend, want ach, dat zou het ergste niet zijn. Het belangrijkste is dat hij zijn kind, zijn kostbaarste bezit, met een ‘oké-gevoel’ kan achterlaten in het UMCG. “We voelen ons daar enorm veilig.” De onzekerheid die ander ziekenhuis zal brengen, dat gedoe, ‘dat is helemaal niks’.

Een leuke brief

De oudste dochter van Melissa Slingerland-Kolstein was een week oud toen ze op de intensive care van het UMC in Groningen 23 minuten lang gereanimeerd moest worden. “Dankzij heel goed en snel handelen is ze toen weer bijgekomen. Voor zover wij nu weten zonder bijkomende schade”, vertelt Slingerland-Kolstein.

Isabeau, inmiddels acht, leeft met een half hart en het gaat op dit moment, na meerdere operaties, goed met haar. “Als we post krijgen van het UMCG roept ze: ‘o, leuk, een brief voor mij’”, vertelt Slingerland-Kolstein. “Ze vindt het oprecht leuk om naar Groningen te gaan voor de jaarlijkse controle.” Afgezien van het bloedprikken, dat wel. “Daar ziet ze altijd een beetje tegenop.”

Slingerland-Kolstein snapt, net als veel andere ouders, niet waarom nu juist de ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht de kinderhartchirurgie voor het hele land gaan doen. “Ik snap best dat je zorg wat meer wilt centreren, maar verspreid de centra dan goed over het land.”

Acute situaties

Het ziekenhuis in Utrecht is voor het gezin, dat in Coevorden woont, drie kwartier verder rijden dan dat in Groningen. “Voor geplande operaties vind ik dat niet erg, al is het wel een nadeel dat ook het sociaal vangnet voor de andere kinderen dan verder weg is. Maar ik maak me vooral zorgen over acute situaties. Ik vind het echt een gevaarlijk idee dat ik dan drie kwartier langer moet rijden met mijn kind.”

Ze denkt bovendien ook aan andere ouders. “Utrecht is voor ons nog wel te behappen, maar je zult maar ergens boven in Groningen of Friesland wonen. De zorg in het noorden wordt op deze manier wel erg schraal.”

Voor controles naar Groningen

Ze vertelt dat de vierjarige Isabeau na een operatie aan de hart- longmachine werd gelegd om haar lijfje rust te geven. “Die zou ook verdwijnen als de kinderhartchirurgie weg gaat. Maar zo'n machine wordt ook gebruikt voor drenkelingen, bijvoorbeeld. Hoe moet dat dan?”

Er is haar verzekerd dat Isabeau voor controles gewoon naar Groningen kan blijven gaan. “Maar wie verzekert mij dat dit over vijf jaar nog zo is? Artsen gaan natuurlijk ook wegtrekken uit de stad.” En daar komt bij dat haar dochter straks dan voor weer een operatie naar een ziekenhuis moet dat ze helemaal niet kent. “Een kind hoort al niet in een ziekenhuis, ik vind het wel fijn als het daar dan op zijn minst vertrouwd is, en zo leuk mogelijk.”

