Ouders mogen identiteit niet weten van groep die sprak tegen overleden kinderen

De gemeente Amersfoort hoeft de persoonsgegevens van de groep die een seance hield op een begraafplaats niet te verstrekken aan nabestaanden. De groep wordt ernstig bedreigd en de rechtbank in Utrecht vindt dat waarheidsvinding rond de grafseance in dit geval daarom niet opweegt tegen het veiligheidsaspect.

De ouders van twee kinderen die op de begraafplaats begraven liggen probeerden via de rechter in contact te komen met de mensen die op de avond van 11 september 2021 rondhingen bij het graf van hun overleden kinderen. De groep was toegelaten door de directeur van de begraafplaats, genaamd Rusthof. Op beelden van de grafseance, die de gemeente Amersfoort in december 2021 publiceerde na een WOB verzoek van RTV Utrecht, is te zien dat leden van de paranormale groep tegen overleden kinderen praten en naar hobby‘s en gevoelens vragen.

Geen uitnodiging

De ouders willen in contact komen met de groep om erachter te komen wat er die dag precies gebeurd is bij het graf van hun kind. Hun advocaat, Roberto Pennino, legt uit dat de moeder van de kinderen binnenkort begint met een psychiatrische behandeling en daarom duidelijkheid wil.

“Ze willen vragen stellen, desnoods met volledige anonimiteit voor de graf-seance groep”, zegt Pennino. Volgens de advocaat maakt de uit Tunesië afkomstige moeder van de overleden kinderen zich ernstig zorgen. “Contact met geesten leggen is in haar cultuur not done”.

Andere nabestaanden van mensen die op Rusthof begraven liggen, hadden al wel een gesprek met de grafseance-groep. “Mijn cliënten zijn daar nooit voor uitgenodigd”, stelt Pennino. De groep weigert nu elke vorm van contact met nabestaanden, behalve in briefvorm. “Daar hebben de ouders niks aan”, stelt Pennino. “Ze willen een dialoog”.

Privacy versus waarheidsvinding

De groep wil niet dat hun gegevens verder bekend worden, onder meer omdat ze ernstig bedreigd zijn. De voorzieningsrechter in Utrecht vindt daarom niet dat gemeente Amersfoort namen hoeft door te geven aan de nabestaanden. De rechter stelt: ‘Het gaat in deze zaak om een botsing van rechten (waarheidsvinding versus privacy) en een afweging van de wederzijdse belangen. De voorzieningenrechter [...] oordeelt dat het veiligheidsaspect voor de leden zwaar weegt. Hoewel de belangen van de ouders ook zwaar wegen, weegt dat niet op tegen het belang van de groep.’

De kwestie kwam aan het licht toen een videocamera met daarop filmpjes van de seance gevonden werd op de begraafplaats. Meerdere nabestaanden lieten afgelopen jaar hun dierbaren herbegraven op een andere rustplaats. Dit wordt vergoed door de gemeente Amersfoort. Ook werd er door een groep nabestaanden aangifte gedaan van grafschennis. Die procedure loopt nog.

Pennino zegt zich momenteel te beraden op vervolgstappen in de zaak rond de persoonsgegevens. “De rechter heeft een genuanceerd vonnis neergelegd, samen met mijn cliënten ga ik kijken naar de houdbaarheid ervan.”

