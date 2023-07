Ouders minder betrokken bij kinderopvang door tekorten

Het gaat slechter met de kinderopvang in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes, die ieder jaar kijken hoe het ervoor staat met de kinderopvang in Nederland. Uit de onlangs gepubliceerde Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat de coronapandemie en het grote personeelstekort in de branche gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit van opvang.

De werkdruk is hoger geworden en het is voor kinderopvangorganisaties steeds moeilijker om vacatures in te vullen. Het contact met ouders veranderde drastisch door de coronapandemie. In de jaren 2021 en 2022 is er minder contact met ouders geweest dan voorheen, toen er bijvoorbeeld nog met grote regelmaat en op veel plekken 10-minutengesprekken werden gevoerd.

Herstel of blijvende dip?

Bij de kinderdagopvang en de peuteropvang is het gesprek van mens tot mens in sommige gevallen vervangen door een overdracht via een schriftje of app. Bij de buitenschoolse opvang is er ook digitaal minder contact met ouders. Ook andere manieren waarop zij betrokken worden bij de kinderopvang, zoals via themabijeenkomsten over kinder-EHBO of mediagebruik, zijn sterk afgenomen in alle opvangvormen.

Het is afwachten of dit blijvend is, want inmiddels spelen personeelstekorten ook een grote rol, zegt pedagoog en onderzoeker Pauline Slot. “We zijn heel benieuwd hoe de stand van zaken nu is. Gaan we straks een herstel zien na die coronadip, of is dit blijvend?”

Minder verschillende activiteiten

Naast het verminderde contact met ouders is er ook minder diversiteit gekomen in de activiteiten en zijn er minder speelmaterialen dan voorheen beschikbaar. De algehele kwaliteit van het programma is achteruitgegaan, concluderen de onderzoekers. Er werd ook laag gescoord op het onderdeel groepssocialisatie, waarin kinderen leren hoe ze onderdeel uitmaken van een groep.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van sociale zaken, dat sinds 2017 op deze manier bekijkt hoe kinderen in Nederland worden opgevangen. Om daar een beeld van te krijgen is in de afgelopen twee jaar gesproken met medewerkers van 234 opvanglocaties, variërend van de reguliere kinderopvang tot de peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouders.

Achterstanden

Personeel van de peuteropvang gaf aan zich grote zorgen te maken over kansenongelijkheid bij kinderen. In de jaren 2017 tot en met 2019 gaven pedagogisch medewerkers aan dat een derde van de kinderen extra taalondersteuning nodig had. In de afgelopen twee jaar gaven zij aan dat het inmiddels om de helft van de peuters zou gaan. Die extra ondersteuning is door een gebrek aan personeel bijna niet voorhanden.

Medewerkers zeggen dat ze ook meer kinderen met gedragsproblematiek en andere zorgbehoeften zien, zoals problemen met zindelijkheid en een moeilijke thuissituatie. Kinderen zouden ook meer moeite hebben met de sociale omgang met andere kinderen. Dit speelt vooral in de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

Ook verbeteringen

Ondanks alle uitdagingen tijdens de coronapandemie, met veel ziekteverzuim en het sluiten van groepen door besmettingen, gaan de pedagogisch medewerkers volgens de onderzoekers wel op de goede manier om met de kinderen.

Op sommige punten zijn ook verbeteringen te zien. Zo wordt er meer moeite gestoken in stimulering van de taalontwikkeling bij baby’s en peuters, en zijn de interacties tussen kinderen en pedagogisch medewerkers verbeterd.

