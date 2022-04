Ouders laten kinderen nauwelijks vaccineren, en ook bij de ouderen loopt het niet storm

Terwijl corona uit het brandpunt van het nieuws verdwijnt, daalt de rust neer in de vaccinatiestraten. In de afgelopen week werden in totaal zo’n 400.000 prikken tegen covid gezet, blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het gaat vooral om herhaalprikken bij ouderen.

Ook krijgen kinderen van 5 tot en met 11 jaar hun eerste en tweede prik. Dat kan sinds eind januari, maar de belangstelling is laag: 6 procent van de kinderen in die leeftijdscategorie heeft volgens het RIVM een eerste prik gehaald.

Dat is minder dan verwacht. Half januari meldde onderzoeksbureau I&O nog dat 16 procent van de ouders van 5-11-jarigen van plan was zijn kind zeker te laten vaccineren, en 19 procent dacht dat waarschijnlijk te laten doen. Mogelijk speelt voor ouders mee dat veel kinderen in de afgelopen maanden al een besmetting hebben doorgemaakt.

Opkomst herhaalprik bij ouderen blijft onder 45 procent

60- en 70-plussers gaan vaker naar de prikstraat, maar ook bij hen loopt het niet storm. 70-plussers kunnen sinds eind februari hun herhaalprik halen, de 60-plussers sinds 26 maart. Voor de meeste mensen is dat hun vierde prik, niet te verwarren met de ‘booster’, die al eind vorig jaar werd gezet.

De opkomst voor de herhaalprik is het grootst bij de 71-75-jarigen: 45 procent. Ter vergelijking: bijna 90 procent van de Nederlandse bevolking haalde een eerste prik.

Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat het minder belangrijk voelt om een prik te halen voor veel mensen. “Het is nog steeds verstandig dat te doen, voor je eigen gezondheid”, zegt woordvoerder Roul Velleman van het RIVM. “Eerder was er nog een tweede reden: om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk het normale leven konden oppakken. Maar nu is de maatschappij al grotendeels open.”

Is de lage opkomst geen risico, mocht straks een schadelijker variant op duiken? “We weten niet wat er gaan komen”, zegt Velleman. “Maar we monitoren goed hoe het virus zich ontwikkelt. En we kampen niet meer met enorme schaarste in de zorg.”

Hoogleraar waarschuwt: met het nieuwe coronabeleid vergroot het kabinet de kloof tussen arm en rijk

Armere Nederlanders lieten zich minder vaak vaccineren. Met ‘eigen verantwoordelijkheid’ als nieuw uitgangspunt in de pandemie vergroot het kabinet de gezondheidskloof tussen arm en rijk, waarschuwt hoogleraar Maria van den Muijsenbergh.