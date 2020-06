Ouders in opstand tegen gebrek aan perspectief op middelbare school: ‘Onze kinderen vervlakken’

Kinderen boven de 12 of 13 jaar mogen vaak maar enkele uren per week naar school om hun klasgenoten en leraren te zien. Verder zitten ze thuis achter de computer lessen te volgen terwijl ouders en jongere broers of zusjes vaak wel weer naar hun werk of de basisschool gaan. De ouders zien hun kinderen vervlakken, futloos worden en het nut niet meer inzien van woordjes leren of wiskunde-opdrachten maken. In verschillende delen van het land staan ouders op die petities starten, opiniestukken of brieven aan Kamerleden schrijven om verruiming te vragen van de onderwijstijden op de middelbare school na de zomervakantie. De petitie ‘middelbareschoolvolledigopen’ werd in enkele dagen bijna 3000 keer ondertekend.

“Onze kinderen lijken wel een vergeten groep”, zegt Martha Oosterwijk uit Leiden, wiens zoon een keer in de twee weken een ochtend of een middag naar school mag komen. “Ze vormen economisch geen relevante groep omdat ze geen kinderopvang nodig hebben en hun ouders niet belemmeren om aan het werk te gaan. Maar deze kinderen hebben ook iemand nodig om ze te begeleiden. En al helemaal hebben ze elkaar nodig.”

“Het ergste is”, vindt moeder Astrid Hilgers uit Leiden, “dat het er niet naar uitziet dat de maatregelen na de zomervakantie versoepeld worden.” In Groningen kreeg de zoon van Annelies van Walsem al te horen dat de situatie na de zomervakantie niet veel anders zou zijn. Beide moeders zetten acties op voor een opener voortgezet onderwijs. Hun zoons mogen maar een ochtend of middag per week naar school.

De leerlingen zouden meer besmettingsrisico's opleveren

Zoals wel gebeurde bij de basisscholen, is er in het voortgezet onderwijs inderdaad nog geen stip op de horizon geplaatst door het kabinet over wanneer de situatie weer normaal wordt. De 1,5 meter- maatregel maakt het praktisch onmogelijk om normaal les te geven in het vo. De hoop is gevestigd op de persconferentie van het kabinet van 24 juni, maar gerust op heropening zijn de ouders niet. Ook de koepel van voortgezet onderwijs VO-Raad vraagt zich af wanneer er duidelijkheid gaat komen. Middelbare scholen zijn ingewikkelder organisaties dan basisscholen omdat ze groter zijn, kinderen uit de hele regio en uit veel uiteenlopende gezinnen aantrekken en vaak bereikt worden met het openbaar vervoer. De leerlingen hebben dus een veel groter sociaal bereik dan jonge kinderen, en zouden dus meer besmettingsrisico’s opleveren.

Maar is er ook een medische reden om onderscheid te maken tussen basis- en middelbare scholieren? Voor de ouders en de VO-Raad is dit de hamvraag. Is het redelijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs (anders dan op de basisschool) 1,5 meter afstand moeten houden, een maatregel die de aanwezigheid op school beperkt tot ongeveer een derde van de leerlingen?

Het RIVM kan volgens een woordvoerder vaststellen dat het aandeel dat kinderen hebben bij verspreiding en besmetting met corona klein is, maar dat het voor kinderen boven de 15 jaar wel iets hoger is dan voor de jongste kinderen. Bij geteste kinderen tot 12 jaar werd bij 0,5 procent corona vastgesteld, bij kinderen tot 18 jaar bij 1,8 procent. Maar het RIVM wil meer informatie om zekerheid te hebben over de besmettelijkheid bij middelbare scholieren, aldus een woordvoerder: “De middelbare scholen zijn nog geen twee weken open, en het effect daarvan kan nog niet worden vastgesteld. Daar hebben we minstens 3 tot 4 weken voor nodig.” En zo ver is het ook volgende week als het kabinet de nieuwe maatregelen weer bekend maakt, ook nog niet.

