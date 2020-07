Ouders dagen gemeente voor de rechter om jeugdzorgplaatsing: ‘Je wilt tegen je kind kunnen zeggen: ik kom je zo even halen’

De veertienjarige Jan heeft vanwege zijn autisme en gedragsstoornis intensieve begeleiding en speciaal onderwijs nodig. In Katwijk, waar zijn ouders wonen, is dat soort zorg niet voorhanden. Jan woont daarom in De Hoenderloo Groep, op de Veluwe, op zo'n anderhalf uur rijden van zijn familie.

Als die instelling na veel discussie wordt gesloten, moet ook voor Jan een nieuwe plek worden gevonden. Zorginstelling Pluryn wil Jan daarom overplaatsen naar een speciaal ‘jeugddorp’ bij Barneveld, dat deels nog moet worden gebouwd. In de tussentijd zit Jan thuis, vanwege zijn agressie een onhoudbare situatie, zeggen zijn ouders, Hans en Christine Knetsch.

En de nieuwe locatie is dus wéér ver weg. Kan het echt niet anders, vraagt het echtpaar Knetsch zich af. Ze hebben nog drie andere kinderen en willen dat Jan deel blijft uitmaken van het gezin, ook al zit hij dan in een instelling. Woensdag spannen ze daarom een kort geding aan tegen de gemeente Katwijk. Die heeft immers zorgplicht voor de jongen en moet zich daarom beter inzetten voor Jans situatie, betogen ze in de Haagse rechtbank. De gemeente moet een plek in de regio regelen.

Het probleem is groter dan Jan alleen

Maar dat is zo simpel nog niet, verdedigt de gemeente zich. Ondanks dat men erkent dat het ‘wenselijk’ zou zijn als Jan dichter bij huis terechtkan, wordt er goed voor hem gezorgd door jeugdzorg en is de gemeentelijke plicht dus vervuld. En hoe schrijnend ook, het probleem is groter dan Jan alleen: in de hele jeugdzorg is te weinig plek. Dat kan Katwijk zelf niet oplossen.

De rechter doet op 5 augustus uitspraak. Mocht die de familie Knetsch in het gelijk stellen, dan heeft dat mogelijk ook voor andere gezinnen gevolgen. Vader Hans zegt contact te hebben met ouders met kinderen die in hetzelfde schuitje zitten als Jan.

Ondertussen moet er wel dringend iets veranderen, vertellen beide ouders na afloop van de rechtszaak. Moeder Christine: “Jan ligt alleen maar op bed en eet niets.” De situatie heeft zijn weerslag op de psychische toestand van hun zoon, zegt vader Hans: “Hij vraagt wanneer ik hem ga doodmaken. Dat is zijn manier van communiceren dat hij zich afgewezen voelt. Instellingen schuiven met hem als een hete aardappel. Dat wil je niet voor je kind. Je wilt gewoon tegen hem kunnen zeggen: we eten vanavond je lievelingseten, ik kom je zo even halen.”

