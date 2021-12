Oudejaarsavond moet nog beginnen, maar de politie kijkt nu al terug op een onrustige nacht

Ook in het Brabantse Veen ging het mis toen er volgens Omroep Brabant zeker zes autowrakken in brand werden gestoken. De brandweer moest stoppen met blussen nadat omstanders vuurwerk afstaken. Veen is berucht vanwege onlusten tijdens oud en nieuw.

In Anjum ging het volgens de politie om een groep van zo’n 150 mensen die voor problemen zorgden. Marjan de Ruiter-Abma, teamchef van de politie Noordoost-Fryslân, zegt dat er al signalen waren dat het wel eens mis kon gaan. “We waren goed voorbereid.”

Fles in gezicht van agent

Aan het begin van de nacht kondigde de gemeente een noodverordening af waardoor niemand meer op straat mocht komen. Een 27-jarige man die daar op werd gewezen, gooide van een paar meter afstand een glazen flesje in het gezicht van een agent. Die moest naar het ziekenhuis met meerdere breuken in zijn gezicht. De flessengooier is opgepakt. Ook een 18-jarige man zit vast nadat hij de ME bekogelde met houten planken.

Ook elders in Friesland liep het flink uit de hand. Dertig mensen, die afkwamen op een grote brand in Ferwert, keerden zich tegen de politie met flessen en zwaar vuurwerk.

Strafverzwaring

Het Openbaar Ministerie kwam aan de vooravond van de jaarwisseling met de, inmiddels traditionele, waarschuwing dat iedereen die zich komende nacht misdraagt een hogere strafeis dan normaal tegemoet kan zien. De strafverzwaring loopt op tot 75 procent. Bij agressie tegen hulpverleners als brandweer en politie, zal het OM een 200 procent hogere straf eisen.

Vanwege corona is dit jaar, net als afgelopen jaarwisseling, vuurwerk verboden. Wie buiten betrapt wordt met consumentenvuurwerk op zak kan een boete van 100 euro krijgen, aldus het OM. Wordt iemand gesnapt bij het afsteken van professioneel vuurwerk, zoals een cobra, dan is de boete zeker 400 euro.

Ondanks het vuurwerkverbod, hebben de meeste veiligheidsregio's zich voorbereid op een jaarwisseling alsof er geen coronamaatregelen gelden, bleek eerder deze week uit een rondgang van Trouw. De bezetting bij de hulpdiensten en meldkamers is gelijk aan ‘normale’ jaren.

Lees ook

Waarom zoveel mensen over het randje gaan met Oud en Nieuw

Bushokjes slopen, auto’s in de fik steken en agenten aanvallen. Waarom gaan zoveel mensen over het randje met de jaarwisseling?