Oud-topman Transavia: Er speelden hogere belangen in de zaak-Poch

Meijer werd maandagochtend in de rechtbank Rotterdam onder ede gehoord vanwege de zaak die Poch aanspant tegen de Nederlandse staat. De oud-piloot wil een schadevergoeding van vijf miljoen euro voor het aandeel van Nederland bij zijn indirecte uitlevering aan Argentinië. Volgens hem speelden er onzuivere politieke motieven.

Poch, die een Nederlands paspoort heeft, zat uiteindelijk jarenlang in voorarrest in zijn geboorteland voor vermeende betrokkenheid bij de dodenvluchten onder het regime van dictator Jorge Videla, eind jaren zeventig. Tegenstanders van het regime werden boven zee uit vliegtuigen gegooid. Poch heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en werd in 2017 vrijgesproken door de Argentijnse rechter.

Meijer vertelde de rechter-commissaris dat de zin over hogere belangen ook tien jaar na dato nog ‘in zijn geheugen gegrift staat’. Op zijn vervolgvraag aan Schram of de hogere belangen te maken hadden met het Koninklijk Huis – de vader van Máxima was onderminister van landbouw tijdens het regime van Videla – kreeg Meijer naar eigen zeggen geen respons. Maar, zei hij maandag in de rechtbank, door de lichaamstaal van Schram kreeg hij de indruk dat hij goed zat.

De voormalige Transavia-directeur noemde het gesprek met het OM verder nogal onbevredigend. Schram bleef volgens hem vooral procedurele antwoorden geven over voldoen aan een rechtshulpverzoek van Argentinië, maar gaf geen antwoorden op vragen waar Meijer mee zat. “Ik had bijvoorbeeld verwacht dat de recherche wel naar Transavia zou komen om de feiten te checken nadat Poch gearresteerd was. Maar dat is niet gebeurd. Ik had ook vragen over een aantal medewerkers die thuis bezoek hadden gekregen van de recherche en zich daardoor geïntimideerd voelden.”

Poch werd in 2009 opgepakt nadat hij in het Spaanse Valencia was geland. Het zou zijn laatste vlucht zijn voor zijn pensioen. Volgens Meijer heeft de recherche in Nederland geprobeerd vluchtschema’s van vliegers te krijgen via de KLM, de moedermaatschappij van Transavia. Die gegevens waren mogelijk nodig voor de arrestatie van Poch. Naar zijn weten zijn die gegevens niet overhandigd.

Dinsdag is het de beurt aan hoofdofficier van justitie Schram en oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin om voor de rechter-commissaris te verschijnen. Ook zij worden in het openbaar onder ede gehoord.

