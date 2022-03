Oud-tandarts uit Kiev legt zonnepanelen op Friese daken: ‘Ik wil graag werken. Zo denk ik niet steeds aan de oorlog’

“Zonnepanelen”, zegt Oege Jurjen Dijkstra het woord voor aan Reza Riazi (38) uit Kiev. Sinds twee dagen is Riazi zijn nieuwe medewerker. “Zonnepanelen?”, probeert Riazi. Na twee keer spreekt hij het woord al bijna feilloos uit. “Ik hou van de Nederlandse taal”, glimlacht hij. Hij draagt een zwart poloshirt met de initialen MTB (montage- en technisch bedrijf) Dijkstra. En een werkbroek.

Aftasten van beide kanten

Wie niet beter weet, zou denken dat Riazi al jaren vaste kracht is bij het bedrijf uit Oudebildtzijl. Nu klimt de vroegere tandarts het dak op van een grote stal op het erf van veehouder Atse Atsma in Eastermar om daar zonnepanelen vast te klikken. “We zochten al langere tijd iemand, want het is erg druk”, vertelt Dijkstra. “Het is van beide kanten aftasten, want ik spreek niet zo heel goed Engels. Maar Reza pikt dingen heel snel op.” Riazi: “Ik wil graag werken. Zo denk ik niet steeds aan de oorlog.”

Op een plastic stoel in de voorjaarszon vertelt de gevluchte Oekraïner zijn verhaal. Hij en zijn vrouw Tanja (37), zoontje Aria (6) en kat Leta vluchtten op de eerste dag van de oorlog. “Ik werd die morgen om vijf uur wakker van het gemiauw van onze kat”, vertelt Riazi met zachte stem in het Engels. “Vanuit onze flat zag ik op twee kilometer afstand de bommen inslaan. Ik wist eerst niet dat het raketten waren. Maar al snel zag ik de eerste mensen bepakt en bezakt met hun auto vertrekken.”

Zoontje in de verdrukking

Ook hij en zijn gezin besloten te vluchten. Aanvankelijk wilden ze met de trein naar Polen. “Maar het was enorm druk op het station, soldaten schreeuwden. Mijn zoontje raakte in de verdrukking. Toen zijn we met de auto via Roemenië naar Nederland gereden. Mijn stiefbroer is met een Nederlandse getrouwd en woont in Maastricht.” Ze woonden een tijdje bij hen in, maar vonden later een eigen plek in een huisje (normaal een bed & breakfast) in Sint Jacobiparochie in Friesland.

De gastheer kende iemand van uitzendbureau Spikers in Franeker, dat op zoek was voor een medewerker voor Dijkstra. Riazi was tien jaar tandarts in Oekraïne, maar werkte daarna in de bouw als zelfstandig ondernemer. “Ik kocht huizen aan, knapte ze op en verkocht ze weer. Ook werkte ik vier maanden in de shoppingmall in Kiev. Door de bombardementen is die nu helemaal vernield. In een seconde was het weg. Ongelooflijk.” Hij schudt zijn hoofd. Riazi is blij dat hij nu aan het werk is. “Zo heb ik afleiding.”

Onderduikers bij grootouders

Ook boer Atsma is enthousiast over Riazi’s inzet. “Wij willen allemaal minder afhankelijk worden van het gas en mede dankzij Reza gaat dat lukken. Wij zijn blij dat hij er is. Hij doet goed zijn best.” Mensen in nood moet je helpen, vindt Atsma. “In de hongerwinter vingen mijn grootouders onderduikers en evacués op.”

Op het dak van zijn schuur is plek voor bijna 500 zonnepanelen. Daarvan zijn er 266 voor de lokale energiecoöperatie Enerzjyk Eastermar. Bestuurslid Evert Frankes van de coöperatie vindt het al even mooi dat een Oekraïense vluchteling aan de slag kon. “Wij liggen al wakker van de beelden van de oorlog en dan mensen zoals Reza die er middenin zaten. Zij moeten hier een kans krijgen.”

Riazi prijst de vriendelijke en gastvrije Friezen. Zijn vrouw is onderwijzeres en volgt Nederlandse les. Zijn zoontje is vandaag voor het eerst naar school gegaan. Of hij teruggaat als de oorlog voorbij is? Aarzelend: “Misschien, we weten niet hoelang het nog duurt. Als we hier twee jaar zijn, wordt het lastig. Mijn zoontje is hier dan helemaal gewend. Voor hem is het mentaal dan moeilijk om weer ergens anders te moeten aarden.”

