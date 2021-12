Oud-Feyenoorder Christian Gyan (43) overleden

“Rust zacht mijn vriend, je hebt hard gevochten. Mijn medeleven gaat uit naar Anita en de kinderen”, schreef voormalig ploeggenoot Bonaventure Kalou op sociale media.

Gyan stond vanaf 1997 tot 2007 onder contract bij Feyenoord. Hij won in 2002 met de club de Uefa Cup en groeide in Rotterdam uit tot een publiekslieveling.

Feyenoord haalde Gyan in de jaren 90 vanuit Ghana naar Nederland. Na een verhuurperiode bij stadgenoot Excelsior beleefde de verdediger bij Feyenoord een succesvolle periode. In 1999 won hij met de Rotterdammers de landstitel.

Hoop op genezing

Begin deze maand sprak Gyan op Facebook nog de hoop uit te kunnen genezen. “Goedenavond, mijn vrienden, er circuleert nieuws over mijn huidige situatie zonder mijn toestemming. Ik ben hier echter om aan te kondigen dat, zoals jullie allemaal weten, ik al een tijdje ziek ben. Maar ik voel me goed en ik ga niet dood!”, schreef hij vier weken geleden.

“Dus alsjeblieft, er is geen reden tot paniek. Ik heb respect voor de doktoren, maar jullie kennen me allemaal: ik ben een gelovige man. Daarom geloof ik dat de dingen beter zullen worden. Wat onmogelijk is vanuit een menselijk perspectief, is mogelijk bij God. Dus alsjeblieft, bid voor me dat ik beter word. Bedankt allemaal, mijn vrienden.”

Feyenoord neemt ‘met grote droefenis’ kennis van overlijden Gyan

Feyenoord heeft “met grote droefenis kennisgenomen” van het overlijden van Christian Gyan. “Gyan stond tien jaar onder contract in De Kuip en veroverde in die tijd vele harten van het legioen. De kleine Ghanees was met het winnen van een landstitel (1999), de UEFA Cup (2002) en de Johan Cruijff Schaal niet alleen uiterst succesvol in zijn Feyenoord-periode, hij groeide bovendien uit tot een cultheld en enorme publiekslieveling”, aldus Feyenoord.

“Niet zelden schalde het ‘Christian Gyan olé olé’ van de tribunes in De Kuip, soms zelfs minutenlang en vrijwel altijd met als gevolg dat de Ghanees zijn tanden bloot lachte. De back had zelf wel een vermoeden waar zijn populariteit bij het legioen vandaan kwam. ‘Misschien komt het omdat ik een speler ben die altijd hard werkt. Daar houden de supporters van’, sprak hij ooit.”

Volgens Feyenoord gaat in Gyan een icoon verloren. “Dat het overlijden van Gyan ook bij supporters veel losmaakt, is te zien aan de vele reacties die na het droevige nieuws van vandaag zijn gedeeld op social media. Feyenoord verliest met Gyan een oud-speler met een echt Feyenoord-hart, een lieveling van het legioen en bovenal een fantastisch mens.”