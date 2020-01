Oud en Nieuw 2020: meer politiemensen, brandweerlieden en hulpverleners nodig om ‘schade’ te beperken

Het was op sommige plaatsen erger dan vorig jaar, op andere minder erg, maar één trend is overal wet: er zijn steeds meer politiemensen, brandweerlieden en hulpverleners nodig om de schade van de jaarwisseling enigszins vergelijkbaar te houden met die van vorig jaar.

In de Haagse wijk Duindorp, die het zonder vreugdevuur moest doen, bleef de gevreesde oorlog uit. Maar dat kwam vooral doordat politie en ME zich vroeg en massaal lieten zien en de wijk in de loop van de avond afsloten voor eventuele bezoekende relschoppers. Het bleef in Duindorp bij tientallen brandjes. In heel Den Haag moest de brandweer in nieuwjaarsnacht echter meer dan zeshonderd keer uitrukken. In de regio Utrecht moesten de bluswagens meer dan driehonderd keer de kazerne uit en in Amsterdam meer dan honderd keer.

Honderden mensen brachten de eerste nacht van het nieuwe jaar in de cel door, vanwege vandalisme en/of geweld, met name tegen hulpverleners. De meeste aanhoudingen waren er in Rotterdam, bijna zestig. Maar in Den Haag en Utrecht waren dat er maar iets minder. In Utrecht werden 38 mensen aangehouden, onder wie 23 minderjarigen. Amsterdam had woensdagavond nog geen cijfers. De gemeente meldde al wel dat drie agenten door geweld gewond waren geraakt. In Utrecht overkwam dat minstens één agent.

Meer geweld tegen politie en brandweer

Het overzicht in cijfers moet de komende dagen volgen, maar politie en brandweer meldden woensdag al wel dat hun mensen niet met minder, maar met meer geweld zijn bejegend. Brandweer Nederland zegt in een derde van zijn regio’s te maken te hebben gehad met geweld tegen brandweerlieden die hun werk aan het doen waren. Ze werden in de meeste gevallen bestookt met vuurwerk. In het Limburgse Gennep verleenden politiemensen hulp aan een vuurwerkslachtoffer, om daarna te ontdekken dat hun auto was vernield.

Het meest dramatische incident deed zich voor in Arnhem waar vuurwerk leidde tot brand en een verstikkende rook in een flat. Twee leden van een gezin dat op dat moment in de lift stond, vonden de dood. De twee anderen raakten zwaar gewond.

Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg in de Nieuwjaarsnacht achttien vuurwerkslachtoffers binnen. Bij de helft van die slachtoffers is de schade aan een of beide ogen blijvend, meldt het ziekenhuis. Ziekenhuizen in verschillende delen van het land behandelden vooral mensen met brandwonden, vele tientallen in totaal. En lang niet allemaal afstekers van vuurwerk, maar ook omstanders. Het jongste slachtoffer was een driejarig kind dat brandwonden opliep toen vuurwerk in zijn capuchon belandde.

Dat dit normale cijfers zijn geworden, en het bovenstaande op de keper beschouwd geen nieuws is, is voor vertegenwoordigers van politie en brandweer en voor lokale bestuurders aanleiding opnieuw te pleiten voor een wettelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dit pleidooi werd twee jaar geleden al overgenomen in een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het kabinet nam dat advies niet over; het stelde alleen een verbod in op de zwaarste categorie vuurwerk.

Wetsvoorstel

In de Tweede Kamer heeft GroenLinks zich nu aangesloten bij het initiatief van de Partij voor de Dieren voor een wettelijk verbod op vuurwerk. In dat voorstel wordt alleen een uitzondering gemaakt voor heel licht vuurwerk, zoals sterretjes, en voor georganiseerde vuurwerkshows. “De jaarwisseling loopt keer op keer uit de hand ”, concludeerde GroenLinks-leider Jesse Klaver.

CDA en VVD wezen het idee direct af. Eerst moet de politie strenger handhaven, vinden de regeringspartijen. Een vuurwerkverbod is ‘een papieren tijger’, aldus het CDA. Toch kan een wetsvoorstel tot stevige discussies leiden, omdat bijvoorbeeld regeringspartij ChristenUnie eerder wel voelde voor een verbod.

