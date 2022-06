Oranjes poseren voor hun zomerse fotosessie niet op het strand, maar in Paleis Noordeinde

De leden van het koninklijke gezin staan op de trap, ze kijken omhoog, een beetje alsof ze in een arena staan. Op de overloop boven hen staan de persfotografen. Koning Willem-Alexander lacht, misschien naar een journalist die hij kent, of om een grapje dat een woordvoerder maakte.

Om de lippen van prinses Amalia speelt ook een kleine glimlach. Ze was in eerste instantie al verder gelopen, maar kwam weer terug toen haar ouders en zussen besloten de pers nog een toegift te geven na het officiële persmoment. Eigenlijk zou dat op het strand gehouden worden. Maar de buienradar-app voorspelde regen, dus de hele sessie werd op het laatste moment naar binnen verplaatst, naar Paleis Noordeinde.

Een beetje spontaniteit

De trappose was een gelukje voor de fotografen, die stiekem hoopten op iets bijzonders tijdens het halfjaarlijkse persmoment van het koninklijke familie. Het was geen skistok die in sneeuw viel, of de koning die grapt met zijn dochter, maar toch: een beetje spontaniteit.

Op een van de foto's kijkt alleen prinses Alexia een andere kant uit, naar een andere fotograaf dan de rest van haar gezin. Komende zondag viert de prinses haar zeventiende verjaardag.

Beeld Werry Crone

