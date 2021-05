Oranjekoorts? Een lichte verhoging, meer is het nog niet

Wuppies. U dacht dat ze waren uitgestorven, maar vanachter het raam van Nikolaas Jansen kijken de pluizige beestjes zo de Bredase Ahornstraat in. Wat ze zien, is een straat die langzaam in de stemming komt voor het Europees kampioenschap voetbal dat op 11 juni begint. Elke woning heeft een Nederlandse vlag aan de gevel, vlaggetjes hangen over de straat, individuele bewoners hebben hun huis aan de binnenkant versierd. Twee vrouwen komen juist terug van de groothandel om de boel nog verder te kunnen optuigen.

In de Bredase volkswijk Tuinzigt kun je – mits het Nederlands elftal zich heeft gekwalificeerd – normaal gesproken niet om de eindronde heen. De oranjegekte uit zich in een volledig oranje versierde buurt. Maar als er dit jaar al sprake is van koorts, dan beperkt die zich vooralsnog tot een lichte verhoging. En dan is de Ahornstraat ook nog de uitzondering, verder is het nog een saaie boel. Het echtpaar bij wie de halve buurt op wedstrijddagen komt barbecueën? Niets te zien. Het café op de hoek? Nog geen spoortje oranje. In de rest van het land is het weinig anders.

De saamhorigheid is weg

“Door corona is de saamhorigheid bij zo’n toernooi weg”, probeert sociaal psycholoog Hans van de Sande een oorzaak aan te wijzen. “Andere jaren konden we met zijn allen naar de wedstijden kijken, bijvoorbeeld op een groot scherm in het café. We hebben het idee dat we onze jongens met ons gedrag kunnen helpen. Samen kijken, samen juichen, dat zijn essentiële onderdelen van het voetbalethos. Dit jaar kan dat niet. En misschien speelt het een rol dat we minder vertrouwen in het Nederlands elftal hebben. Kijk hoe we tegenwoordig de races van Max Verstappen beleven. Daar zit niet een béétje chauvinisme in, we leven erop.”

In zijn Goudse Feestwinkel verkoopt Richard Mooijekind sinds deze week sporadisch wat kleding en vlaggenlijntjes. “En een enkele diadeem.” Dat het dit jaar allemaal laat op gang komt, mag helder zijn. “We bestaan 23 jaar, hebben heel wat eindtoernooien meegemaakt. Dat het twee weken van tevoren nog zo weinig leeft, ken ik niet. Het sluit aan op wat ik op straat zie, het is allemaal nog heel bescheiden. Zeker cafés zijn doorgaans grote afnemers bij ons. Ik hoop dat ze op het laatste moment toch nog komen om hun terrassen te versieren. Maar de coronabeperkingen zullen zeker van invloed zijn.”

Retailers zijn veel zuiniger

“Het wordt meer een EK van jezelf dan een EK met elkaar”, zegt merken- en retaildeskundige Paul Moers. “Doordat een volksfeest met de huidige regels ingewikkeld wordt, is het allemaal wat minder. Al denk ik wel dat de individuele koorts snel toeslaat als het toernooi begint.” Wat ook meespeelt, is dat retailers veel zuiniger zijn dan andere jaren. “Ze moeten maanden van tevoren investeren, toen wisten we nog niet eens zeker of het EK wel zou doorgaan. Geen hond die er dan voor kiest om groots uit te pakken. Op het laatste moment kun je dat niet meer veranderen. Hopelijk wordt het goed weer. Dan zetten mensen de televisie buiten en wordt het met bier, chips en bitterballen toch nog een gezellig toernooi.”

In de Bredase Ahornstraat twijfelt niemand daaraan. De huidige versieringen zijn nog maar het begin, bezweert Chantal Plasman (“Dit moet je niet aan mannen overlaten”), een van de kartrekkers. Ze is langs de deuren gegaan om geld op te halen. Iedereen doet mee, en lantaarnpalen, bomen, paaltjes en zijgevels komen volgende week aan de beurt. “Waarom het zo laat op gang komt, weet ik niet. Normaal liggen de winkels vol, dat valt nu ook tegen. Misschien door corona, maar ik vind dat je het juist nu gezellig moet maken.”

De avond van 13 juni staat hier oranje omcirkeld. De wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne bekijken de bewoners van de Ahornstraat in een grote tent, voor kinderen staan springkussens en zwembadjes buiten. Het zal zijn zoals alle andere eindtoernooien waaraan Nederland meedeed. Kom dan nog maar eens terug om te zeggen dat er geen Oranjekoorts is, zegt Plasman.

