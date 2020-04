Oranjefan zoekt troost in zijn oranjebitter

Het blijft dit jaar op Koningsdag stil aan het Lamme van Dieseplein in Deventer. Ook komen er geen bezoekers naar het mini-Oranjemuseum van Ben van Someren. "Hartstikke jammer, maar we maken het thuis gezellig met een oranjetompouce en een oranjebittertje.”

Op een 'normale' Koningsdag zijn Ben van Someren en zijn partner Gerd Steenhuis de hele dag in touw. Ze zijn initiatiefnemers van de Koningsdagmarkt die in alle vroegte op het pleintje voor hun zaak in het centrum van Deventer wordt opgebouwd. "Toen begin april bekend werd dat alle evenementen in elk geval tot 1 juni werden afgelast, wisten we natuurlijk dat het feest dit jaar helaas niet door zou gaan", vertelt Van Someren. Geen verkopers die hun waar uitstallen, geen optredens of kinderen die iets maken, geen bezoekers die goede zin hebben. Het doet Van Someren best wel wat. Koningsdag is voor hem, Oranjeliefhebber in hart en nieren, toch één van de hoogtepunten van het jaar.

Met het vrolijke huppeltje van prinses Beatrix ontwaakte zijn liefde voor de Oranjes

Het was juni 1965 toen de indertijd 9-jarige Van Someren op televisie zag hoe prinses Beatrix haar verloofde Claus von Amsberg voorstelde aan het Nederlandse volk. Met het vrolijke huppeltje van de prinses in de tuinen van Paleis Soestdijk ontwaakte zijn liefde voor de Oranjes. "Het was het sprookje, de magie van het koningshuis. Het is nooit meer overgegaan", moet hij bekennen. "Het mooie aan de Oranjes is dat ze allemaal iets unieks hebben, hun levens zijn interessant."

In het begin verzamelde hij vooral foto's uit bladen en tijdschriften, later kwamen daar allerlei aandenkens bij, zoals mokken, borden, schilderijen en blikken. De verzameling dijde uit en kwam voor een groot deel terecht in dozen en kisten die op zolder stonden te verstoffen. Tot Van Someren en Steenhuis vijf jaar terug hun delicatessenzaak 'De 3 ridders' openden. Klanten kunnen hier terecht voor onder meer chutney, marmelade en verschillende soorten thee.

Wie in Deventer marmelade of chutney koopt bij 'De 3 ridders' kan even naar boven om een glimp te werpen op de Oranje snuisteren die eigenaar van Someren heeft verzameld in de loop der jaren. Beeld Herman Engbers

En op de bovenverdieping wacht voor de liefhebber een bijzondere verzameling in het mini-Oranjemuseum. Eén van de topstukken: een borduurwerk van Beatrix en Claus, gemaakt door zijn moeder op basis van een patroon uit het tijdschrift Margriet in 1966. "Het heeft vooral emotionele waarde natuurlijk", zegt Van Someren. De collectie aan snuisterijen van het koningshuis is zo omvangrijk, dat Van Someren kans ziet om elk jaar een nieuw ‘Oranjethema' te belichten. Dit jaar staat bijvoorbeeld in het teken van '75 jaar vrijheid'. Volgend jaar wordt dat waarschijnlijk de 50-jarige verjaardag van Koningin Maxima.

Tot nog toe lieten Van Someren en Steenhuis het koninklijk bezoek altijd aan zich voorbijgaan, omdat ze zelf te druk zijn met de markt. “Dit keer gaan we wel tv kijken, en noodgedwongen rustig van de dag genieten met een oranjebittertje.” Misschien dat vandaag om 10 uur het Wilhelmus klinkt, terwijl de tompoucen op een feestelijk bordje worden gelegd. Gewoon thuis op de bank.

