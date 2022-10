Opvang asielzoekers nu juist onevenredig verdeeld

Er is straks geen ontkomen aan. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) heeft de ambitie om volgend jaar de opvang van asielzoekers evenredig te verdelen over heel Nederland. En als gemeenten weigeren, dan moet een beetje dwang vanuit Den Haag ze over de brug helpen, beoogt Van der Burg met een nieuwe asielwet.

In Enschede weten ze als geen ander wat die dwang inhoudt. Amper 25 kilometer verderop in Albergen werd deze zomer een hotel door het Rijk gebombardeerd tot asielzoekerscentrum, tegen de wil van de gemeente. De regio is nog steeds niet helemaal van dat nieuws bekomen.

Moeten we zo’n dwangmaatregel in Enschede niet voor zijn? Dat vroegen vijf fracties zich maandag af tijdens een gemeenteraadsvergadering. Ze stelden voor om vijfhonderd asielzoekers op te vangen, omdat het onvermijdelijk lijkt dat het Rijk in de toekomst ook naar Enschede kijkt. De grootste gemeente in Twente vangt nu geen asielzoekers op, crisisnoodopvang niet meegerekend.

Grote verschillen tussen gemeenten

De rechtse meerderheid van de Enschedese gemeenteraad verwierp het voorstel. Die wil eerst zien waar Van der Burg mee komt. Zijn wetsvoorstel had er begin deze maand moeten zijn, maar de staatssecretaris ondervindt veel weerstand tegen de wet vanuit zijn eigen partij, de VVD.

In meer gemeenten kijkt men, net als in Enschede, met argusogen naar de verrichtingen van Van der Burg. Men weet: op dit moment is de opvang van asielzoekers juist onevenredig verdeeld.

Er zijn grote verschillen en die blijken na één blik op de kaart, zoals Trouw die liet maken. Er zijn gemeenten die per dertien of veertien inwoners één opvangplek hebben, zoals Westerwolde (Ter Apel) en Cranendonck (Budel). Grote steden als Tilburg en Breda hebben meer dan 3800 inwoners per opvangplek. En dan zijn er pakweg 250 gemeenten waar überhaupt geen locatie van het landelijke opvangorgaan (Coa) is gevestigd.

Een nuance: zo’n kaart is een momentopname. In de huidige opvangcrisis openen en sluiten er iedere week opvanglocaties. Een deel van de Coa-locaties is namelijk tijdelijk. Ook werken gemeenten soms samen bij de opvang van asielzoekers, terwijl alleen de gemeente meetelt waar het azc is gevestigd. Dat kan het beeld vertekenen.

Daarnaast zorgen gemeenten ook zelf voor opvanglocaties. Deze zijn vaak (zeer) tijdelijk en zijn niet meegenomen op de kaart. Staatssecretaris Van der Burg wil juist toe naar structurele opvangplekken, bij voorkeur asielzoekerscentra verdeeld over het land.

Het doel is 51.000 opvangplekken. Een evenredige verdeling zou betekenen dat per 10.000 inwoners er 33 plekken nodig zijn. Of: op iedere 303 inwoners één opvangplek.

Omdat een minderheid van de gemeenten al heel veel plekken levert, komt er straks echt niet in alle overgebleven gemeenten een azc. Op opvang naar rato van het aantal inwoners zit het Coa ook niet te wachten. “Dat is niet werkbaar”, zei directeur Milo Schoenmaker in september bij een rondleiding op het asielcruiseschip in Velsen-Noord. Locaties van twintig à dertig asielzoekers, dat gaat volgens hem niet, omdat er op elke locatie begeleiding, taalles, zorg en beveiliging moet worden geregeld. “Je moet een beetje volume hebben om dat te kunnen doen.”

In Zuid-Holland moet echt wat gebeuren

Kleinschalige opvang kan wel als enkele locaties bij elkaar in de buurt zijn. Eelde en Paterswolde (beide gemeente Tynaarlo) hebben bijvoorbeeld kleine locaties, en dat kan omdat één team er samenwerkt.

Vooral het zuidwesten van het land blijft duidelijk achter bij de opvang van asielzoekers. Dat is ook Van der Burg niet onopgemerkt gebleven. In Zuid-Holland moet echt wat gebeuren, zei hij onlangs in een Kamerdebat. Een grote stad als Rotterdam is een witte vlek op de kaart. De gemeente heeft weliswaar 500 eigen noodplekken verzorgd, maar wie doorrekent met de 33 opvangplekken per 10.000 inwoners komt in Rotterdam uit op 2000 opvangplekken.

Staatssecretaris Eric van der Burg zal er echter nog een zware dobber aan hebben om Rotterdam tot dat aantal te bewegen. In het coalitieakkoord (Leefbaar, VVD, D66 en Denk) staat resoluut: ‘Het aantal asielzoekers dat we op enig moment opvangen in Rotterdam stijgt niet boven 500.’

