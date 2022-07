Opruimen van boerenblokkades en omgekeerde vlaggen opgeschort wegens bedreiging en intimidatie

Een bedrijf dat in opdracht van de gemeente Winterswijk omgekeerde vlaggen van gemeentelijke en provinciale eigendommen haalde, is daar woensdag mee gestopt na ontvangst van ernstige bedreigingen. Ook op straat werd de sfeer grimmig volgens de gemeente in de Achterhoek. Winterswijk heeft besloten voorlopig te stoppen met het weghalen van omgekeerde vlaggen.

Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik neem afstand van deze agressie en bedreigingen. Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dit past totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan.”

En zo zijn er meer. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat diverse aannemers die door Rijkswaterstaat zijn ingeschakeld om de snelwegblokkades van zand of mest te ruimen, dreigtelefoontjes hebben ontvangen. Een aantal aannemers heeft daarom besloten geen troep van boerenprotesten meer op te ruimen. Een bedrijf kreeg tientallen telefoontjes, waarin degene die de telefoon opnam onder meer werd uitgescholden voor NSB’er. Ook zijn er doodsbedreigingen geuit. Een andere aannemer vertelt dat zijn bedrijf telefonisch een doodsbedreiging kreeg.

Hierdoor moesten de opruimwerkzaamheden bij de A1 in Voorst donderdagmiddag zelfs gestaakt worden, meldt Rijkswaterstaat. Ook elders in het land zijn bedrijven om deze reden al gestopt met het schoonmaken van de wegen. De A1 is in de richting van Apeldoorn hierdoor nog altijd dicht ter hoogte van de afrit Voorst, vlak bij Deventer.

De namen van de bedrijven gaan rond in Telegram-groepen en andere chatkanalen van de radicale boeren en hun sympathisanten. Daarin worden onder meer foto's van bedrijfswagens gepost, waarbij de namen en telefoonnummers worden gemeld. De bedrijven en hun medewerkers worden onder andere beticht van landverraad.

Man aangevallen in Oldebroek

Ook in het Veluwse Oldebroek is dinsdag een man aangevallen die bezig was omgekeerde vlaggen weg te halen. Terwijl de man aan het werk was, stopte een vrachtwagen naast zijn voertuig. De vrachtwagenchauffeur haalde autosleutels uit de wagen van de vlaggenverwijderaar. Die probeerde zijn sleutels terug te krijgen door op de treeplank van de vrachtwagen te gaan staan, maar de truckchauffeur gaf gas en de man moest wegspringen. De aangevallen man heeft aangifte gedaan en de gemeente denkt dat ook te gaan doen.

Berichten op sociale media

De politie houdt deze onlineberichten in de gaten, aldus een woordvoerster. Als er sprake is van oproepen tot het plegen van strafbare feiten, is dat opruiing en dat is strafbaar. In zulke gevallen grijpt de politie in overleg met het Openbaar Ministerie in.

De provincie Zuid-Holland zegt vanaf 5 augustus protestvlaggen en spandoeken weg te zullen halen die er langs wegen, op kruispunten en aan viaducten zijn opgehangen. “Wij ontvangen veel meldingen over vlaggen en spandoeken die een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid”, legt de provincie uit. De gevaarlijkste protestuitingen zijn al opgeruimd.

“Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen”, aldus de provincie. “Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.”

