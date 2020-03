Oproep politici en NL-Alert: houd 1,5 meter afstand!

Wie zich deze zondag de lentezon in durft te begeven, zal het niet ontgaan zijn: u bent niet de enige. Het is op veel plekken druk, te druk. Of het nu het strand, de stadsparken of de natuurgebieden zijn, overal zoeken mensen een uitvlucht om te ontspannen ondanks het corona-virus. En dat is niet de bedoeling, waarschuwen vele instanties.

Reden voor de overheid om rond half twaalf zelfs naar het middel van de NL Alert te grijpen. “Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis”, staat in het sms-bericht. “Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.” NL-alert is het ‘alarm-middel’ waarmee de Nederlandse overheid tijdens rampen of noodsituaties burgers kan bereiken.

Direct daarop kwam Natuurmonumenten met een oproep. “Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord.” Ga naar huis, luidde de boodschap.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zeiden vrijdag nog dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. Maar te veel mensen gingen blijkbaar op zoek naar die rustige plekken, zodat ook daar soms zelfs afstand houden van 1,5 meter, zoals aangeraden, niet lukte.

NOODOPROEP: onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord! Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: GA NIET DE NATUUR IN VANDAAG! #SocialDistance #corona — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) 22 maart 2020

Op Twitter berichten boze boswachters en andere natuurbeheerders over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. Ook in het door het virus zo zwaar getroffen Noord-Brabant. Boswachter Paul Jansen in het Brabantse Erp: “Het lijkt wel zomervakantie zo druk is het in het bos. Iedereen boven op elkaar. Groepen die gezamenlijke activiteiten organiseren. Hoezo coronavirus?” Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen spreekt van “asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan.”

Ook de markten die zaterdag nog draaiden in steden en dorpen, waren soms te goed bezocht, waardoor mensen te dicht op elkaar kwamen te staan. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland treft maatregelen om de drukte op markten tegengaan, werd zondagochtend bekend. Daar waar er meer dan honderd personen tegelijkertijd op een markt zijn, moet worden voldaan aan een bepaald aantal voorwaarden, klinkt het. Gebeurt dat niet, dan gaat de markt dicht. Die voorwaarden: afstand houden, kramen verspreid opstellen, en vers bereid voedsel niet op de markt zelf opeten, maar pas thuis.

Het lijkt verwarrend, reageren anderen, want wie zich goed voelt en niet tot een kwetsbare groep behoort, kan volgens de huidige regels van het RIVM ook naar buiten. ‘Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts’, schrijft het RIVM voor. Ook: ‘Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. En houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.’ Daarmee lijkt een wandeling van zich gezond voelende en afstand houdende personen in de natuur niet verkeerd te zijn. Maar de grote toeloop is nu het probleem. En het feit dat velen die afstand niet bewaren en zich toch in groepen verzamelen. Steeds luider klinkt dan ook de roep aan gezonde mensen om ook thuis te blijven en zelfs niet alleen de natuur op te zoeken.

Prachtig weer vandaag, zegt bijvoorbeeld burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in een filmpje op twitter: ‘De verleiding is echt heel groot om vandaag naar buiten te gaan. En dus ook naar de stranden van Hoek van Holland en Nesselande. En toch vraag ik u dringend dat niet te doen. Blijf thuis.’

Op moment van t nemen van deze foto hadden ze t #Vondelpark gelijk mogen sluiten. Dan maar al deze mensen in #quarantaine #coronavirusNederland pic.twitter.com/3kLsSZw2nC — Bob van Valkenhoef (@vanvalkenhoef) 21 maart 2020

Op sociale media is intussen ook een tegenbeweging zichtbaar van bekende en onbekende Nederlanders die zich groen en geel ergeren aan de vele mensen die het huis verlaten. “Lieve volgers, binnen blijven is écht niet moeilijk. We kunnen dit. Als je nu gaat bootcampen ben je zo ontstellend dom dat ‘n strak kontje je aantrekkelijkheid ook niet meer redt. Kom, wees eens lekker hard to get! Bijvoorbeeld voor een virus. Hou op andere mensen ziek te maken, schrijft cabaretier Claudia de Breij.

Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die zelf in de Veluwse bossen woont, trekt al een conclusie op Twitter. Hij stelt dat de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in werkelijkheid in vele gevallen geenszins wordt waargemaakt. ‘Zonder toezicht kunnen wij - hoe spijtig ook - niet functioneren.’

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van regeringspartij VVD, uit zijn irritatie op sociale media. “Aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ‘schijt aan corona’ huisfeestjes: Doe. Effe. Normaal!” schrijft de liberaal. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vertelt dat Brabantse Intensive Care-artsen “jankend hadden zitten kijken” naar de foto’s “van totaal onverantwoordelijke Randstedelingen. In Brabant sterven mensen aan Corona en boven de rivieren doen nog veel te veel mensen alsof ze van niets weten.”