Oproep aan verkouden Brabanders: blijf thuis

Inwoners van de provincie Noord-Brabant moeten bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken, zegt het RIVM. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, begint het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zaterdag nog een steekproef naar het nieuwe coronavirus onder ziekenhuismedewerkers.

Volgens het RIVM is Noord-Brabant in de coronabesmetting ‘een geval apart’. Van de meeste van de 128 patiënten in Nederland is de besmettingsbron bekend. Veel patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan géén bron bekend is of waarvan die nog wordt onderzocht, komen de meesten uit Brabant, of hebben een link met deze provincie.

Daarin is Brabant uniek, aldus Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijdingvan het RIVM. “Daarom zijn we onvoldoende zeker dat we hier op de meest optimale wijze het virus bestrijden, en hebben we extra informatie nodig”, zei hij vrijdagavond tegen Omroep Brabant.

Onderzoek onder ziekenhuismedewerkers

Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus specifiek in deze provincie, doet het RIVM zaterdag onderzoek onder Brabantse ziekenhuismedewerkers. De proeven richten zich met name op mensen die milde klachten hebben, aldus Van Dissel. “In het ideale geval zouden we ook mensen testen die thuis zitten met klachten, maar dat is onmogelijk te realiseren. Ziekenhuismedewerkers zijn een ideale groep. Bovendien hebben veel ziekenhuizen al zelf informatie vergaard de afgelopen dagen door medewerkers te testen.”

In een reactie op de extra maatregelen in Noord-Brabant zei minister Bruno Bruins (volksgezondheid) vrijdag dat hij begrijpt dat dit advies vervelend en ingrijpend is voor mensen in Noord-Brabant. “Mijn oproep is: volg het advies van de experts van het RIVM. Op deze manier kan er goed onderzoek worden gedaan de komende dagen.”

In Italië nadert het aantal doden inmiddels de tweehonderd. Het is daarmee verreweg het zwaarst getroffen land in Europa. Het aantal besmettingen in Duitsland en Frankrijk blijft sterk toenemen. Veel besmettingen daar zijn terug te voeren naar Italië.

Niet aan coronavirus gedacht

Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland is vrijdag als eerste Nederlandse patiënt aan de gevolgen van het coronavirus overleden. De patiënt werd tot zondagavond thuis verzorgd omdat hij urinewegklachten had. De twee huisartsen die hem bezochten, dachten niet direct aan het coronavirus, omdat de man niet in besmette regio’s in het buitenland was geweest, of contact had met mensen bij wie het virus al was vastgesteld.

De twee ambulancemedewerkers die de patiënt zondag naar het Ikaziaziekenhuis brachten droegen dan ook geen beschermende kleding. In het ziekenhuis werd de man wel direct geïsoleerd en later getest, aldus de GGD. Woensdag maakte het Ikazia bekend dat de man inderdaad besmet was, vrijdagmorgen overleed hij. De huisartsen en ambulancemedewerkers zitten in quarantaine, maar hebben vooralsnog geen ziekteverschijnselen, laat een woordvoerder van de GGD weten.

Dat de eerste dode is gevallen, was te verwachten, zegt oud-inspecteur voor de volksgezondheid Reinoud Bon zaterdag in Trouw. Hij was vroeger verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding in het noorden van het land. “Het is nu de vraag: doen we er wel alles aan om meerdere doden te voorkomen?” Bon heeft kritiek op de houding van het RIVM, dat zich volgens hem onvoldoende richt op het voorlichten van burgers over wat zij zélf kunnen doen om verspreiding van het virus te voorkomen.

