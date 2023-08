Oprichters ‘coronatribunaal’ door rechter ontslagen na achteroverdrukken tonnen aan donaties

Twee coronacritici hebben honderdduizenden euro’s aan donaties van bezorgde burgers gebruikt voor privédoeleinden. De bestuurders van de stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BCOP) zijn daarom ontslagen vanwege wanbeheer. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag, dat onlangs is gepubliceerd.

Pieter K. en diens dochter Jade uit Alphen aan den Rijn werden afgelopen maart aangehouden op verdenking van oplichting, witwassen en verduistering. In afwachting van een strafzaak tegen hen vroeg het Openbaar Ministerie (OM) de rechtbank om vader en dochter te ontslaan als bestuurders van de stichting. De rechtbank heeft dat verzoek ingewilligd.

Tienduizenden euro's naar vrouw en dochter

Tijdens de pandemie ontving de stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie zeker 380 duizend euro aan donaties, om kritisch ‘onderzoek’ naar de aanpak van corona te bekostigen. Dit geld staken de bestuurders niet in hun stichting, maar hielden ze zelf of sluisden ze door naar familieleden. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat vader K. tienduizenden euro’s uitgaf in het buitenland. Ook betaalde hij deurwaarders af. Aan zijn echtgenote werd ruim 85.000 euro overgeboekt, aan zijn dochter 50.000 euro en aan zijn zoon bijna 39.000 euro.

In een verhoor heeft K. de transacties bekend. Die waren onrechtmatig; ter bescherming van de donateurs was vastgelegd dat de stichting geen uitkeringen mocht doen aan haar oprichters of bestuurders, in dit geval dezelfde personen. Eerder ontkenden vader en dochter K. nog beschuldigingen van zelfverrijking. Dat deden zij in een verklaring op hun website, die inmiddels niet meer toegankelijk is. Ook andere websites van K., die zelfstandig dominee was, zijn niet meer bereikbaar.

Faillissementscurator Mathieu Souren is door de rechtbank benoemd tot nieuwe bestuurder van de stichting BPOC, met als taak om het verdwenen geld terug te vorderen. Dat is niet gelukt, zegt Souren. “De centen zijn weg.”

Leuke dingen

Volgens Souren handelde Pieter K. volledig in tegenspraak met de goede bedoelingen die hij predikte. “Er is geen administratie en de stichting blijkt niet te beschikken over een bankrekening.” De curator heeft K. inmiddels gesproken. “Hij leeft van een uitkering. Alle gelden zijn besteed aan leuke dingen.” Souren zegt de strafzaak af te wachten.

BPOC was tijdens de pandemie een bekende naam in coronasceptische kringen. De zelfbenoemde onderzoekscommissie publiceerde in 2021 onder meer een ‘tussenrapportage’ over de aanpak van het coronavirus. Hiervoor hield ze meer dan vijftig ‘getuigenverhoren’ met bekende critici van het beleid, waaronder Maurice de Hond, Pieter Borger en jurist Jeroen Pols, die met Willem Engel de actiegroep Viruswaarheid oprichtte. De ‘tussenrapportage’ is nog steeds te koop bij onder meer Bol.com en Libris, voor 27 euro.

Neurenbergprocessen

Volgens BCOP was het coronabeleid ‘strafbaar op vele terreinen’ en werd er geëxperimenteerd op mensen. Niet zelden werden de Neurenbergprocessen aangehaald, de strafprocessen na de Tweede Wereldoorlog.

Wybren van Haga, toenmalig Kamerlid voor Forum voor Democratie, stelde Kamervragen naar aanleiding van een BPOC-onderzoek naar politiegeweld tegen coronademonstranten. De BPOC-bestuurders beweerden dat zij tientallen agenten hadden verhoord en Van Haga wilde van minister Grapperhaus weten hoe hij die verhoren duidde.

De getuigenissen bleven echter altijd anoniem en al snel rees de vraag – ook bij minister Grapperhaus – of de agenten wel echt bestonden. Later trokken ook andere corona-activisten het rapport in twijfel.

