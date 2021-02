Oppeppende TikTok-raps tegen de coronablues van jongeren

De geestelijke gezondheid van jongeren verslechtert. Zij zijn eenzaam, missen klas- of studiegenoten, laten verschillende onderzoeken zien. De 24-jarige Daisy Veenstra uit het Groningse Gieterveen maakt die problemen bespreekbaar op de onder jongeren populaire app TikTok en probeert hun een oppepper te geven. Ze rapt over de lockdown, thuiszitten, doelloosheid en andere sores waardoor tieners met hun ziel onder de arm lopen. Of beter: met hun ziel op schoot thuis op de bank hangen. Met haar raps raakt ze een gevoelige snaar. In korte tijd is Veenstra een bekende TikTokker geworden en heeft ze bijna 70.000 volgers verzameld.

Veenstra is een ‘onderwijsgerichte psycholoog en coach’ en werkt nu als communicatietrainer bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar raps gaan over een 14-jarige jongen die al de onlinelessen zat is, die zijn cijfers ziet dalen en het even niet meer weet. En over een 16-jarig meisje dat eenzaam is, en zich niet gezien en gehoord voelt.

Veenstra plaatste haar eerste rap in september op TikTok ‘omdat ze goed is met woorden’. Dat heeft haar ondertussen een samenwerking opgeleverd met Diggy Dex, een bekende Nederlandse rapper.

Veenstra zingt niet alleen op een laagdrempelige manier over de problemen die tieners hebben met de coronacrisis, maar bespreekt ook andere onderwerpen. Zoals naar de psycholoog gaan, waarvoor je echt niet gek hoeft te zijn. Ze zingt over het verlies van dierbaren, borstkanker, haar oma in het verpleeghuis die zich daar niet goed voelt en alzheimer heeft. Haar belangrijkste boodschap aan jongeren die ze keer op keer herhaalt: je mag er zijn. “Een belangrijk onderdeel in het leven vind ik van jezelf houden”, zei ze tegen RTV Drenthe. “Vooral jongeren vinden dat lastig.” En al helemaal in coronatijd.

