Oppasstel geeft toe zeven jonge kinderen te hebben misbruikt

Telkens weer vielen ze elkaar in de rede, en wezen ze naar de ander als initiatiefnemer. Maar ontkennen deden Nancy D. en Peter S. niet. In de rechtbank van Den Bosch moest het Limburgse duo zich dinsdag verantwoorden. De twee vijftigers worden verdacht van het misbruiken van zeven meisjes in de leeftijd van één tot zes jaar. De vrouw bood zich aan als oppas en filmde haar seksuele handelingen met de kinderen, haar partner S. keek via een videoverbinding mee.

Het stel leerde elkaar in 2018 kennen via een datingsite. Al tijdens een vroeg stadium van hun relatie kwamen er seksuele fantasieën op tafel, ze deden aan machtsspellen en bondage, en spraken over seks met dieren en kinderen, waaronder het verkrachten van de toen 16-jarige dochter van D. De vrouw gaf dinsdag toe haar dochter twee keer te hebben gedrogeerd, maar zei haar kind niet te hebben betast, zoals eigenlijk de bedoeling was. Wel stuurde ze haar partner pikante foto’s van haar dochter.

De vrouw handelde niet tegen haar zin

In de zomer van 2019 schreef de vrouw zich in op twee oppaswebsites. D., die een verklaring omtrent gedrag (vog) kon tonen omdat ze in de beveiligingsbranche werkte, bood zich daar tegen een laag tarief aan als kinderoppas. Via haar werk bij verschillende gezinnen verzamelde het koppel beelden die zodanig schokkend zijn, dat de rechtbank ervan afzag ze te tonen tijdens de zitting.

Tijdens het oppassen kreeg de vrouw weliswaar instructies van haar partner, maar volgens de rechtbank handelde D. niet tegen haar zin. “Een dwingende, grove en ruwe toon van de vrouw tegen de kinderen is hoorbaar. Bij de kinderen is ontreddering, verdriet en angst te zien.” De vrouw zelf bleef volhouden haar daden enkel uit verlatingsangst te hebben begaan. “Ik deed het niet voor mezelf, ik deed het maar voor één man.”

Ouders van slachtoffer ontdekten het misbruik

Het misbruik kwam medio 2021 aan het licht. Via een infraroodcamera in de slaapkamer van hun 2-jarige dochter zagen ouders hoe hun kind door de oppas werd betast en gefilmd. Sindsdien zit het koppel vast.

De ouders van de slachtoffers waren niet in de rechtszaal aanwezig. Later deze week maken zij gebruik van hun spreekrecht. In hoeverre de jonge slachtoffers zich het misbruik later zullen herinneren is niet te voorspellen, stelde de rechtbank. Evenmin is duidelijk welke schade zij daarvan zullen ondervinden.

Voor de rechtszaak zijn in totaal vier dagen uitgetrokken. De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.

