Opnieuw zitten er meer mensen achter de tralies in Nederland

Het aantal gedetineerden in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen. Op 30 september 2019 zaten er ruim 9900 mensen in gevangenissen en huizen van bewaring, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 4 procent meer dan op diezelfde dag in het jaar ervoor. Daarmee zet de groei van de afgelopen jaar door. Tot 2017 daalde het aantal gedetineerden vrijwel jaarlijks tot 8800, maar sindsdien is de bajesbevolking ieder jaar uitgedijd.

Meest opvallend is het aandeel personen in de gevangenis met een vervangende hechtenis of dwangmaatregel. Dat zijn gestraften die vastzitten omdat zij niet hebben voldaan aan een opgelegde taakstraf of geldboete en mensen die van de rechter bijvoorbeeld tbs hebben gekregen, omdat bij hen een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis is vastgesteld. Die groep gedetineerden, die meestal korte tijd in de cel zit, is van 10 procent in 2014 gedaald tot 5 procent in 2019. Het aantal draaideurcriminelen dat vastzit in een inrichting voor stelselmatige daders, is in diezelfde vier jaar juist met 4 procent gegroeid tot 8 procent.

Beeld Sander Soewargana

Volgens het CBS zat in 2019 vier op de tien gedetineerden in de bak of een huis van bewaring een straf uit van drie jaar of langer, en wacht nog eens 40 procent in een huis van bewaring op de behandeling van zijn of haar strafzaak.

De samenstelling van de gevangenisbevolking is niet veel veranderd, stelt het onderzoeksbureau. Nog steeds vormen 25- tot 45-jarigen het gros van alle bajesklanten en vormen jongvolwassenen een minderheid met een aandeel van 15 procent. Zo’n 5 procent van de mensen die vastzitten, is vrouw. Ook het aantal gedetineerden met een migratieachtergrond bleef nagenoeg gelijk. Twee derde van de gevangenispopulatie heeft niet-Nederlandse wortels.

