Opnieuw onrust in Duindorp: ‘Ga naar het Binnenhof als je iets wilt vernielen’

Tussen de glasscherven staat Billy (12) te wachten bij wat er over is van bushalte Tesselseplein. De abri middenin Duindorp heeft het dit weekeinde zwaar te verduren ­gehad. Bakstenen liggen tussen ­restanten ruit. De zijkant van het hokje, waar normaal reclame hangt, is volledig weggeblazen. Met behulp van vuurwerkbommen, weet Billy.

Billy wacht niet op de bus. Die kiest na de slooppartij van dit weekeinde liever een andere route dan dwars door Duindorp. Hij wil meer rellen zien. Om acht uur ­begint het, heeft Billy gehoord.

Net als van het weekeinde kan het dan losgaan in Duindorp. De bewoners van het geïsoleerde Haagse volkswijkje tussen zee, duin en kanaal uitten toen hun woede over het afblazen van het traditionele vreugdevuur met Oud en Nieuw. Nadat de stapel pallets van de buren van Scheveningen vorig jaar een gevaarlijke vonkenregen veroorzaakte, zijn de regels dit jaar veel strenger.

Vrijdag gaf de organisatie achter de vreugdevuren de pogingen om een vergunning te verkrijgen op. In het weekend erna staken boze Duindorpers in brand wat in de brand kon.

Een scooter staat in de fik

Billy wijst naar de andere kant van het plein. “Die containers hadden ze opgetild en midden op straat neergezet.”

Hij kan precies uitleggen hoe een container het beste in de hens gaat. “Een agent heeft mij met zo’n knuppel van rubber, hoe heet dat, op mijn pink geraakt”, vertelt hij trots. Of Billy’s ouders niet liever hebben dat hij wegblijft bij het geweld? Hij kijkt verbaasd en haalt zijn schouders op.

Verderop in de Tesselsestraat swingt een oranje grijpkraan in hoog tempo van links naar rechts. De Pniëlkerk zou pas na Nieuwjaar plaatsmaken voor appartementen, maar wordt nu versneld neergehaald. De slopers blijven twee uur­tjes langer dan hun werkdag officieel lang is. Ze vrezen dat het leegstaande kerkgebouw een ideale plek is voor geïmproviseerde vreugdevuurtjes.

Niet voor niets, zo blijkt als de ME later op de avond de wijk ingaat, charges uitvoert en diverse aanhoudingen verricht. Een van de aangestoken brandjes woedt bij de het te slopen kerkgebouw. Mensen gooien zwaar vuurwerk naar de politie. Een scooter gaat in de fik.

‘Ik woon hier hè’

Ook voorafgaand aan het geweld hangt al een vreemd sfeertje in Duindorp. De straten zijn nog leeg. Op het Tesselseplein stinkt het naar rook en hangen een paar handen vol jongeren rond met capuchons en petjes. Voorbijgangers hebben weinig zin in een babbeltje, en al helemaal niet als het over vreugdevuren of rellen gaat.

Of toch. Een oudere dame met grijs haar en een sjaal – niet geboren, wel getogen in Duindorp – komt uit supermarkt Hoogvliet gelopen. “Ze halen zichzelf naar beneden. Ik zou zeggen: ga naar het Binnenhof als je iets stuk wil maken, niet hier waar je woont. Al moet je eigenlijk nergens iets kapot maken.”

Wel snapt ze dat de buurtbewoners balen dat ze dit jaar geen vreugdevuur op het strand mogen bouwen. Vooral omdat het de Scheveningse stapel was die afgelopen Nieuwjaar de vonkenregen veroorzaakte. “Hier hebben ze geen vaten toegevoegd aan de pallets.”

Dan stopt er een auto naast haar. Twee jongemannen blikken opzij. “Niets zeggen”, gebieden ze. De jongen naast de bestuurder maakt met zijn telefoon een foto van de mevrouw, met flits. Ze rijden door. De mevrouw wil haar naam niet meer geven. “Ik woon hier, hè.”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag noemde de ongeregeldheden maandag in een verklaring ‘onaanvaardbaar’. Hij zei dat hij met de politie in de stad afspraken heeft gemaakt om ‘op te treden om deze wetteloosheid het hoofd te bieden’.

Tien aanhoudingen bij rellen De politie heeft maandag tien mensen aangehouden wegens openlijke geweldpleging en belediging van agenten. De relschoppers gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten, zei een woordvoerder van de politie.

