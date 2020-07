Opnieuw een uitschieter in aantal positief getesten

Rotterdam dreigt de nieuwe besmettingshaard van Nederland te worden. Van alle positief geteste Nederlanders die het RIVM de afgelopen 24 uur registreerde, komt meer dan een kwart uit Rotterdam.

In totaal testten 49 Rotterdammers positief. Begin deze maand zou dat goed zijn geweest voor het volledige aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland. Maar die tijden zijn voorlopig voorbij: 191 nieuwe meldingen kreeg het RIVM afgelopen 24 uur binnen. Het hoogste aantal in anderhalve maand tijd.

Daar past wel enige nuancering bij. Allereerst is de stijging het gevolg van meer testen. Vooral sinds afgelopen dinsdag, toen het RIVM bekendmaakte dat de aantallen zijn verdubbeld, is het aanpoten voor de callcenters van de GGD’s. Meer testen leiden tot meer positieve uitslagen. Maar dat ook het percentage positief getesten stijgt, is wel zorgelijk. In voorgaande weken testte gemiddeld 0,4 procent positief. Dat aandeel ligt de laatste paar dagen rond de 1 procent. En in de regio Rijnmond ligt dat percentage zelfs tussen de 3 en 4.

Coronabesmettingen 3-daags gemiddelde per dag, ROTTERDAM. 20-07-25 Beeld Louman & Friso

Voorlopige aantallen

Maar de soep wordt niet altijd zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De dagelijkse update van het RIVM moet eigenlijk worden gezien als voorlopige aantallen. De vorige uitschieter was afgelopen maandag, toen het RIVM 185 positief geteste personen meldde. Na correctie bleken dat er uiteindelijk 137 te zijn. De andere 48 besmette personen bleken eerder al te zijn getest. Omdat de cijfers de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden worden bijgesteld, heeft het weinig invloed op het weektotaal dat het RIVM elke dinsdag geeft.

Volgens het coronadashboard zijn er nu bijna 6500 Nederlanders besmet. Dat komt neer op 37 per 100.000 inwoners. Nederland heeft niet, net als Duitsland, een grenswaarde die bepaalt wanneer de meters in het rood schieten. Duitsland heeft die grenswaarde op 50 positieve testen per week per 100.000 inwoners gesteld.

De Corona Locator Nederland heeft berekend wat er zou gebeuren als de Duitse meters op Nederlandse GGD-regio’s van toepassing zouden zijn. Vijf regio’s schieten in het rood. De GGD Rotterdam Rijnmond, die 2,5 keer zoveel besmettingen telt als de grenswaarde, de GGD Amsterdam (1,4 keer), de GGD Hollands Midden (1,3) waar Hillegom zorgt voor de besmettingen, de GGD West-Brabant (1,2) en de GGD Haaglanden (1,2).

Coronabesmettingen per dag Nederland. 20-07-25 Beeld Louman & Friso

Familiebijeeenkomsten

De stad Rotterdam gaat zelfs ruim 3,5 keer over de Duitse grenswaarde. Afgelopen dinsdag reageerde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ongerust over de toen al stijgende aantallen. Volgens de GGD zijn de nieuwe besmettingen te koppelen aan familiebijeenkomsten.

Er zijn gemeenten die relatief nog veel zwaarder zijn getroffen dan Rotterdam. Hillegom bijvoorbeeld, en Alphen-Chaam, Waddinxveen en Eemnes. Maar die plaatsen zijn veel kleiner. Een lokaal cluster kan daar al voor uitschieters zorgen, zoals het geval is in Hillegom, waar het aantal nieuwe besmettingen lijkt te stagneren.

Lees ook:

Vliegt het virus Nederland binnen?

Het aantal reizigers dat op Schiphol landt neemt toe, en niet zonder gevolgen: in het rioolwater van de luchthaven wordt inmiddels corona aangetroffen. Hoe groot is het besmettingsrisico?