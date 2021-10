Opnieuw een mondkapjesplicht, of nog vaker de CoronaCheck-app laten zien? Dit kan het kabinet doen om de najaarsgolf de kop in te drukken

Opnieuw een mondkapjesplicht

Een kapje op tijdens het winkelen, of in een drukke evenementenhal. Zo’n stoffen lapje of wegwerpkapje is nu alleen nog verplicht in het openbaar vervoer. De afgelopen dagen werd in de media vaak gesuggereerd dat een terugkeer van het verplichte mondneusmasker op andere plekken wellicht zou kunnen helpen de snel oplopende besmettingen terug te dringen. Zoals ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers in de Volkskrant zei: “Doe gewoon weer een mondkapje op in de supermarkt, dat is toch niet zo erg?”

De vraag is wel hoeveel effect het zal hebben. Het Nederlandse RIVM stelt nog altijd dat niet-medische mondkapjes waarschijnlijk beperkt helpen bij het voorkomen van besmettingen, maar in het buitenland wordt het nut van de maskers hoger aangeslagen.

Terug naar de anderhalvemetersamenleving

Ingrijpender is het weer verplichten van 1,5 meter afstand. De politiek staat daar niet om te springen. Niet voor niets noemde demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge de 1,5 meter tijdens de persconferentie van 14 september ‘hét symbool van alle beperkingen die we onszelf moesten opleggen’.

Terugkeer zou grote gevolgen hebben. Theaters en bioscopen die eindelijk weer de zalen mochten vullen, zouden opnieuw op halve kracht moeten gaan draaien, net als de horeca, de musea en onderwijsinstellingen. Als ook in vergaderzalen en kantoortuinen afstand moet worden gehouden, zullen veel mensen weer vaker dan nu aangewezen zijn op hun thuiswerkplek.

Daar staat tegenover dat het relatieve aantal besmettingen in de horeca, het onderwijs en op werk dan ook sterk toeneemt, en dat de afstandsregel in binnen- en buitenland effectief is gebleken bij het indammen van de pandemie.

De CoronaCheckapp op meer plaatsen gebruiken

Ook een optie: op meer plaatsen de CoronaCheck-app gaan gebruiken. In een samenvatting van de najaarsaanpak die op de website van de Rijksoverheid te vinden is, wordt die mogelijkheid nadrukkelijk genoemd voor het risiconiveau ‘ernstig’. Indicaties voor dat niveau? Gemiddeld meer dan honderd coronaopnames per dag in het ziekenhuis, en meer dan 25 op de ic’s. Afgelopen week werden zo’n 70 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen, en dat aantal stijgt.

Het onderwijs wordt in het document genoemd als een plek waar de coronapas kan gaan gelden. Dat zou betekenen dat studenten en mogelijk ook scholieren een groen vinkje in de CoronaCheck-app moeten kunnen tonen voor toegang tot de les.

Een aanzienlijk deel zal daarvoor naar de testraat moeten. Van de 18- tot en met 30-jarigen is nu zo’n 67 procent volledig gevaccineerd. Van de 12- tot en met 17-jarigen is dat 56 procent. Ter vergelijking: van alle 18-plussers heeft 83,5 procent twee prikken gehad.

In de persconferentie van september besprak De Jonge ook de mogelijkheden voor het gebruik van de CoronaCheck-app op het werk, te beginnen met de zorg. Werknemers in verpleeghuizen zouden gevraagd kunnen worden aan te tonen dat zij gevaccineerd dan wel getest zijn. Dit omdat zij veelal werken met kwetsbare mensen.

Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk de app daarvoor te gebruiken. In de persconferentie kondigde De Jonge aan te zullen kijken naar een wetswijziging die het gebruik van de app wel mogelijk zou maken, als werkgevers dat willen. De Jonge benadrukte dat hij niet van plan is werkgevers te verplichten gebruik te maken van de coronatoegangsbewijzen.

