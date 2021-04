Opnieuw een gemiste belofte: in plaats van 100 sneltestlocaties zijn er nu 28

Wie zich voorafgaand aan een dagje dierentuin, middag naar het casino of een yogales wil laten testen om toegang te krijgen, moet in veel gevallen nog lang reizen. In februari beloofde demissionair minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer dat er begin april honderd nieuwe teststraten, speciaal voor toegangstests, ‘operationeel’ zouden zijn. Maar er zijn nu slechts 28 van zulke testlocaties.

Dat blijkt uit de gegevens van de Stichting Open Nederland, die werkt in opdracht van de regering. Via de website testenvoortoegang.nl kunnen Nederlanders een afspraak maken voor een sneltest die ze toegang geeft tot een van de honderden dinsdag aangekondigde proefevenementen. De activiteiten beginnen vrijdag.

Maar voor inwoners van bijvoorbeeld Drenthe die dit weekend graag willen deelnemen aan een gezellige activiteit na maanden van lockdown, zit er niets anders op om af te reizen naar een testlocatie in Leeuwarden of Groningen. In Drenthe is er namelijk geen. Naar verwachting openen de komende periode vijf extra testlocaties, waaronder één in Assen.

In dat geval zijn er straks 33 testlocaties, van de beloofde 100. Die toegangstestlocaties zijn nodig omdat de traditionele coronateststraten van de GGD’s alleen zijn bedoeld voor mensen met klachten. Bij een nieuwe testlocatie wordt een sneltest afgenomen door een professional. Via de mail krijgen mensen de uitslag en als die negatief is ontvang je een code die de CoronaCheck-app omzet in een digitaal testbewijs.

Belofte

Het ministerie van volksgezondheid was nog niet in staat om te reageren op de gemiste belofte van de minister. De Stichting Open Nederland kon dat wel, bij monde van oprichter Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten. Hij kan zich de belofte van ‘begin april’ niet voor de geest halen, maar benadrukt dat de Stichting keihard werkt aan een groot testnetwerk en er nu voldoende capaciteit is voor de huidige activiteitenkalender.

“Qua aantallen testlocaties zou ik zeggen: we gaan voor zo fijnmazig mogelijk en hebben de Veiligheidsregio’s gevraagd daarvoor potentiële locaties te identificeren. Of dat leidt tot 80 of 120 teststraten maakt me dan niet zoveel uit. Als er voor iedereen maar capaciteit is”, zegt Middendorp. Hij vertelt dat de opbouw van capaciteit pas recent is begonnen, onder enorme druk. Er is begonnen met één grote testaanbieder, Lead Healthcare. Andere commerciële aanbieders kunnen zich nu aansluiten om de capaciteit uit te bouwen naar 2,5 miljoen tests per week. Middendorp is ook in gesprek met de GGD om te kijken of structurele overcapaciteit van tests kan worden overgenomen.

Het vergroten van de ‘fijnmazige’ testcapaciteit gaat echter nog wel even duren. Woensdag was een eerste informatiebijeenkomst. De stichting hoopt dat begin mei steeds meer testlocaties hun deuren openen. Middendorp: “We doen dit om Nederland vooruit te helpen. Iedereen snakt ernaar om weer naar buiten te kunnen. Dit is een investering in maatschappelijke nood.”

Lees ook:

Opinie: De CoronaMelder wordt levend begraven onder een berg tabellen en grafieken

Het is doodzonde dat CoronaMelder zo slecht uit de verf komt, schrijft columnist Ilyaz Nasrullah.