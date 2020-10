Opluchting in Wijk aan Zee: OM wil Tata Steel vervolgen voor overtreden milieuregels

Gezien de bezorgdheid van bewoners in de omgeving van de fabriek, zegt het OM het belangrijk te vinden dat Tata Steel in het openbaar verantwoording aflegt. De milieuregels zijn er juist om de omgeving leefbaar te houden.

Volgens Tata Steel gaat het om een incident uit maart 2018. Het verwaaien van de grondstof kwam volgens een woordvoerder van het bedrijf door “uitzonderlijke weersomstandigheden als extreme vorst en wind in combinatie met droogte”. Het OM spreekt nu nog van een ‘voornemen tot vervolging’ en heeft de dagvaarding nog niet verstuurd. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal Tata Steel verantwoording afleggen, aldus de woordvoerder.

Het OM wil daarnaast ook Harsco, gevestigd op het terrein van Tata Steel, vervolgen voor de zogenoemde ‘grafietregens’. Dat bedrijf verwerkt voor Tata Steel een restproduct van staal. De stoffen die daarbij vrijkomen, zorgden de afgelopen jaren voor veel overlast in de omgeving.

‘Eigenlijk willen wij vooral dat het stopt’

De Dorpsraad Wijk aan Zee, een dorp onder de rook van Tata Steel, is ‘heel blij’ dat het OM actie onderneemt. Bewoners klopten bij de politiek aan met hun zorgen over stofwolken, maar werden met een kluitje in het riet gestuurd, zegt Hans Dellevoet. “Het zou een fantastisch signaal zijn als dit een veroordeling oplevert. Maar eigenlijk willen wij vooral dat het stopt.”

Volgens Dellevoet klinkt grafietregen onschuldig, grafiet zit immers ook in potloden. “Maar het gaat om stoffen als chroom, lood en andere metalen die hier terechtkomen.” Vorig jaar bleek uit onderzoek van het RIVM dat de stoffen in de gemeten hoeveelheden met name schadelijk kunnen zijn voor jonge kinderen.

Volgens een woordvoerder van Tata Steel zijn de problemen met grafietregens inmiddels opgelost. Maar nog altijd daalt er in Wijk aan Zee van alles neer dat afkomstig is van de fabriek, zegt Dellevoet, die al 23 jaar in het dorp woont. Van een soort glinsterend laagje tot zwarte stof. “Ik heb afgelopen zomer mijn huis geschilderd, ze kunnen nu al voor de vierde keer terugkomen om het weer schoon te maken.”

Het RIVM is nog bezig met een vervolgonderzoek. Volgens Dellevoet hebben ze bakken geplaatst waarin regenwater wordt opgevangen.

Correctie 22-10: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het OM Tata Steel wil vervolgen voor de grafietregens. Dat klopt niet, een ander bedrijf op het terrein van de staalfabrikant wordt daarvoor aansprakelijk gehouden.

In de grafietneerslag, die zorgt voor een zwarte laag stof in het dorp, zitten zogeheten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals lood, mangaan en vanadium.