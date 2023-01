Oplopende kosten vertragen akkoord tussen zorgaanbieders en verzekeraars

Op de website van het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum is in een tabel te zien met welke verzekeringen het ziekenhuis een overeenkomst heeft. Achter zo’n twintig verzekeraars staan rode kruisjes: met deze organisaties is het ziekenhuis nog in gesprek.

De onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars die bepalen hoeveel een aanbieder (ziekenhuis, ggz-instelling, apotheek) vergoed krijgt voor een behandeling, leiden bijna altijd tot spanningen. Meestal lukt het de zorgaanbieders en verzekeraars in december een contract te sluiten, zodat consumenten eventueel nog kunnen overstappen. Maar dit jaar duren de onderhandelingen – niet alleen bij Zuyderland, ook bij veel andere zorgaanbieders – langer dan ooit. Tot in het nieuwe jaar zelfs.

Hogere zorgvraag en loonstijging

Het gaat, vanzelfsprekend, om geld. Zo zijn er, onder meer door de toenemende vergrijzing en oplopende wachtlijsten, meer patiënten dan waarop de ziekenhuizen en verzekeraars hadden gerekend. Dat betekent een kostenstijging voor de ziekenhuizen.

De Universitair Medische Centra (UMC’s) hebben daarnaast een loonstijging van 10 procent afgesproken voor het zorgpersoneel. Deze door de vakbonden afgedwongen salarisstijging is hoger uitgevallen dan verwacht. En de post salarissen beslaat al 70 procent van alle kosten van een ziekenhuis.

Hogere zorgpremies

De ziekenhuizen willen dat de verzekeraars de oplopende kosten dekken. Niet alleen die van de salarissen en de verhoogde zorgvraag, ook die van de extra inflatie en de oplopende energierekening. In tegenstelling tot huishoudens krijgen ziekenhuizen geen compensatie voor de hogere stookkosten. De overheid heeft laten weten dat de zorgverzekeraars de energierekening moeten betalen. De verzekeraars zeggen op hun beurt dat de verzekerde de dupe is, als zij alle kosten moeten dekken. De verzekeraar zullen dan uit de reserves moeten putten, en daardoor zullen de premies in 2024 nog hoger worden. Afgelopen jaar stegen die al met zo’n drie tot tien euro per maand.

De zorgaanbieders en verzekeraars zijn tot elkaar veroordeeld: de ziekenhuizen hebben een zorgplicht en zorgverzekeraars kunnen het zich niet veroorloven om niet met de ziekenhuizen samen te werken. Dat ze eruit gaan komen is vrijwel zeker, maar de vraag is of de rekening vooral afgewend gaat worden op de ziekenhuizen of op de verzekeraars - en daarmee dus waarschijnlijk ook op de verzekerde particulieren.

Extra kosten voor de verzekerde

Als iemand op dit moment in een ziekenhuis wordt behandeld, dan wordt die behandeling vergoed als de zorgaanbieder vorig jaar een contract had met een verzekeraar. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten zolang de onderhandelingen duren.

Mocht het in het uiterste geval zover komen dat de zorgverzekeraar géén contract afsluit met een aanbieder, dan levert dat voor mensen met een naturapolis de meeste problemen op. Bij een naturapolis wordt alleen gecontracteerde zorg vergoed, in tegenstelling tot een verzekerde met een restitutiepolis.

Wie een naturapolis heeft, moet een flink deel van de kosten van planbare zorg zelf betalen, als er geen akkoord komt. De extra kosten voor een verzekerde kunnen in dat geval 20 tot 40 procent hoger uitvallen. Dat kan ervoor zorgen dat een verzekerde bijvoorbeeld verder gaat reizen, naar een ziekenhuis waar de verzekeraar wel een contract mee heeft, om zo te ontkomen aan die extra kosten. Spoedzorg wordt altijd vergoed.

