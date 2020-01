Ophef in Naaldwijk, waar leerlingen niet willen sporten in korte broek en shirt met korte mouwen

Ruim 5200 handtekeningen hebben ze inmiddels verzameld. De zestienjarige Imen en haar klasgenoot Ahad. De leerlingen uit de vierde klas van het ISW Hoogeland (mavo, havo en vwo) in Naaldwijk willen af van het voorgeschreven gymtenue – korte broek en shirt met korte mouwen – van hun school en zijn daarom een petitie begonnen. Met de gymkleding zou te weinig rekening worden gehouden met meisjes die normaal een hoofddoek en bedekkende kleding dragen én met lichamelijke onzekerheden. De leerlingen willen graag gymmen in een lange broek en een shirt met lange mouwen.

Volgens Sandra Roelofsen, advocaat van de vereniging van gymleraren (KVLO), is het niet voor het eerst dat er discussie ontstaat over de kledingvoorschriften bij een gymles. “Jaren geleden kwam er van islamitische leerlingen vaker het verzoek om een hoofddoek te kunnen dragen tijdens de gymles”, zegt ze. Veel gymleraren vonden dat onveilig omdat een hoofddoek tijdens het sporten ergens achter kan blijven haken. Die discussie is volgens haar beslecht met de komst van de sporthoofddoekjes. “Die zitten iets strakker om het hoofd.” Het is verder aan schoolbesturen om de kledingvoorschriften te bepalen, daarover is wettelijk niets vastgelegd.

In de meeste gevallen wordt een situatie zoals die nu in Naaldwijk speelt, in goed overleg met de leraren en het schoolbestuur opgelost. Imen en Ahad zeggen al voor de petitie naar hun gymleraren te zijn gestapt, maar volgens hen werd er toen ‘vaag’ op gereageerd. Het schoolbestuur van het ISW Hoogeland is inmiddels in gesprek geweest met de leerlingen. “We gaan nu met de gymsectie een aantal opties bekijken, waarin veiligheid voorop staat. Voor het einde van de maand komen we met een reactie”, zegt Geert Millekamp, regiodirecteur bij ISW Scholengroep.

De school laat weten verrast te zijn door de petitie. “Leerlingen die naar deze school gaan, weten wat ze kunnen verwachten”, zegt Millekamp. De school heeft de kledingvoorschriften in 1995 vastgesteld om veiligheidsredenen. “Bij wijde kleding met lange mouwen en pijpen, kunnen leerlingen ergens achter blijven haken.” Over de gymkleding kreeg de school eerder nooit klachten.

Boerka’s, decolletés en te korte rokjes

Stan Termeer van de VO Raad weet dat er op middelbare scholen wel vaker discussies zijn over de algemene kledingvoorschriften, dus over de regels buiten de gymles. “Over hoe wordt omgegaan met boerka’s, decolletés en te korte rokjes”, zegt Termeer. Deze kledingvoorschriften worden als het goed is altijd in overleg met de medezeggenschapsraad vastgelegd. “Het is net als de afspraak dat de eerste les altijd om half negen begint. Leerlingen kunnen een petitie starten omdat ze pas om negen uur willen beginnen, maar het is volledig aan de school wat daarmee gedaan wordt”, zegt Termeer.

Volgens Roelofsen is het heel belangrijk om in gesprek te gaan met leerlingen over wat zij nodig hebben om zich prettig te voelen. “Het zou goed zijn als scholen rekening houden met verschillende culturen. Daarnaast schamen pubers zich vaak voor hun lichaam, ze vinden zichzelf te dik of te dun. Het is een belangrijke taak van de gymleraar om daarover het gesprek aan te gaan. “Uiteindelijk wil je toch dat iedereen lekker meedoet.” Dat is ook voor de leraar niet altijd makkelijk, weet Roelofsen. Ze krijgt regelmatig vragen van gymdocenten over hoe ze daarmee om moeten gaan en wat ze kunnen doen aan klachten over kleding of leerlingen die niet willen douchen na de gym.

Kledingregels zijn volgens Roelofsen absoluut niet overbodig. “Zonder regels komt de veiligheid in het geding en is de kans groot dat leerlingen te korte of strakke kleding gaan dragen”, zegt ze. Toch is er volgens haar altijd wel een mouw aan te passen. “Je kunt bijvoorbeeld een sportlegging toestaan maar dan wel in de kleur van de school, als je het uniform wil houden.”

De online petitie wordt niet alleen getekend door leerlingen van de school. Ook uit onder meer Antwerpen, Eindhoven en Vlissingen komen digitale steunbetuigingen. Er zijn ook veel leerlingen die geen problemen hebben met de huidige gymkleding.

