Opgesloten voor lastminute-examentraining, het hele weekend tot ’s avonds laat

Op het Da Vinci College in Leiden zitten 200 leerlingen muisstil gebogen over wiskundeopgaven. Eén pelt een mandarijntje, een ander eet een haverkoek. De middelbare scholieren hebben bekers van duurzaam plastic op hun bureau staan met koffie, thee of water met munt of gember. Docenten lopen rond, knielen naast bureaus en kijken mee.

Buiten is de lucht knetterblauw en schijnt de zon uitbundig. Binnen blokken deze havisten en vwo’ers dit weekend voor de eindexamens wiskunde die komende week worden afgenomen. Van acht uur in de ochtend tot half tien in de avond, zaterdag én zondag, worden ze klaargestoomd.

Hadden ze last van lastminutepaniek? Dat valt over het algemeen wel mee, zegt Hans Huibregtse van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL), dat deze zeer populaire examentraining verzorgt. “Wij raden aan om de trainingen in het voorjaar te doen, maar een deel van de leerlingen vindt het juist fijn om het weekend van tevoren er helemaal voor te gaan. Zij plannen dit weekend bewust zo laat mogelijk.”

Berucht vak

Deze lichting mag bovendien, vanwege de vele lockdowns die de leerlingen moesten uitzitten, hun eindexamens spreiden. Dat betekent dat deze training voor sommige tieners helemaal niet zo lastminute is. Zij maken hun wiskundetoets in het tweede tijdvak.

“Maar”, zegt Huibregtse, “we zien natuurlijk ook altijd leerlingen die op het laatste moment ineens denken: ‘o jee, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed’.” Wiskunde is een enigszins berucht vak, beaamt hij. Een vak dat al jaren voor alle leerlingen verplicht is, deze lichting mag het niet laten vallen in het kader van de coronaversoepelingen.

Het is een van de moeilijke vakken, zegt ook vwo’er Gijs, die oefent voor het eindexamen wiskunde A. “Ik leer hier om structuur aan te brengen in mijn antwoorden”, zegt hij. “En om te begrijpen wat ze nu precies van me willen. Soms zie ik in die verhaaltjessommen door de bomen het bos niet meer. Dit scheelt me nu al heel veel tijd.”

De vier leerlingen die wel even hun werk willen onderbreken – Gijs, Sophie, Mara en Wietze – vinden het allemaal fijn dat ze hier veel aandacht krijgen en dat alles wat ze doen wordt nagekeken. Elke twee uur kijken de docenten, één per vijf leerlingen, naar alle opgaven en geven ze feedback. Op gele formulieren wordt de leerlingen daarnaast ook gevraagd wat ze vooral moeilijk vinden, en of ze snel zenuwachtig zijn.

‘Het komt niet zomaar goed’

Over het feit dat het buiten zonnig is en zij het hele weekend binnen zitten valt geen onvertogen woord. “We hebben best veel pauze”, zegt Wietze erover.

Hij ging via het vmbo naar het hbo en via het volwassenenonderwijs spijkert hij nu zijn wiskunde bij om over te stappen naar de universiteit. Dat liep “door corona allemaal een beetje in de soep” en nu moet hij een voldoende halen op dit examen om daadwerkelijk aan zijn droomstudie geografie en planologie te mogen beginnen.

Dergelijke eindexamentrainingen kregen afgelopen jaren ook veel kritiek. Ze zouden te duur zijn, de kansenongelijkheid vergroten of een teken zijn dat het Nederlandse onderwijssysteem faalt. Huibregtse benadrukt dat sommige leerlingen nu eenmaal een extra zetje nodig hebben. “En het is echt niet zo dat het hier ineens goed komt als leerlingen jarenlang slecht onderwijs hebben gehad.”

Voor veel leerlingen worden de kosten, 310 euro voor 20 uur les, dit jaar betaald door school. Die gebruiken het geld dat ze kregen om corona-achterstanden bij leerlingen weg te werken om dergelijke eindexamentrainingen aan te bieden.

Ondertussen is het voor de leerlingen lunchpauze. In de kantine staan fruit klaar, haverkoeken, noten, water in allerlei smaakjes. Ook daar is over nagedacht. “Als je goed wil studeren, hoort daar ook goede voeding bij”, zegt Huibregtse. “We bestellen voor zo’n weekend zo 400 of 500 appels.”

