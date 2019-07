Openbaar Ministerie: Wilders gaat opnieuw voorbij aan de gevoelens van de mensen die hij beledigde

Advocaat-generaal Gerard Sta hekelde vanochtend tijdens de behandeling van het hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag de manier waarop volgens hem Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops het aangifteproces tegen Wilders uit 2014 wegzetten als een ‘schertsvertoning'.

‘Minder, minder’-uitspraak

Duizenden mensen deden aangifte nadat de PVV-leider dat jaar tijdens een campagnebijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanhangers de vraag stelde ‘willen jullie meer of minder Marokkanen?’ Toen zijn publiek ‘minder, minder’ scandeerde zei Wilders, geregistreerd door een NOS-camera: “Dan gaan wij dat regelen.” Wilders zei van meet af aan dat die uitlating past in het publieke debat en niet in de rechtszaal.

Advocaat Knoops heeft herhaaldelijk gevraagd om extra onderzoek naar de aangiftes. Volgens hem zijn er aanwijzingen dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten zich actief bemoeide met de kwestie. Knoops wees erop dat het voor mensen veel makkelijker was aangifte te doen tegen Wilders dan tegen bijvoorbeeld collega-politicus Alexander Pechtold, die vorig jaar zei dat hij de eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn eigen fouten rechtzet.

Strafeis morgen verwacht

De suggestie dat mensen een standaard-aangifte invulden miskent volgens aanklager Sta dat een grote groep burgers zich daadwerkelijk weggezet voelde door de uitspraken van de PVV-leider. Die gaat volledig voorbij aan hun gevoelens, aldus de advocaat-generaal.

Sta en zijn college Birgit van Roessel herhaalden in een betoog van zes uur de argumenten waarmee het Openbaar Ministerie anderhalf jaar terug deels gelijk kreeg van de rechtbank, en waarin centraal staat dat het begrip ‘ras’ juridisch breder is dan in het dagelijks spraakgebruik. Ook de etnische afkomst valt eronder, daarom zette Wilders volgens het Openbaar Ministerie aan tot discriminatie op basis van ras.

Belediging van een groep

De verwachting is dat het Openbaar Ministerie morgenochtend de strafeis tegen Wilders bekendmaakt. De reactie van Knoops, die eerder herhaaldelijk sprak van ongeoorloofde politieke inmenging in het proces omdat Opstelten er destijds veel meer bemoeienis mee had dan hij zelf zei, staat pas gepland voor na de zomer. Wilders werd eind 2017 schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf. Voor de Haagse rechtbank had het OM een geldboete van 5000 euro geëist. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Geert Wilders, die eerder sprak van ‘knettergekke rechters’, blijft onverminderd kritisch op justitie. Voordat de zitting vanochtend begon sprak hij van een ‘lafhartig politiek proces’ en noemde hij het Openbaar Ministerie ‘totaal verziekt’ omdat het zich niet richt op ‘al die criminele Marokkanen die onze zwembaden en straten onveilig maken’. Anders dan in de uitspraken uit 2014 waar deze zaak om draait, bezigt hij hier wel het woord ‘criminele’ voor ‘Marokkanen’.

Vorige maand werd bekend dat Hendrik Steenhuis, voorzitter van het rechterstrio dat Wilders eerder veroordeelde voor deze uitspraken, rechter wordt in het strafproces rond het neerschieten van de MH17. De PVV-leider twitterde daarop: “Mijn hemel die sukkel?”

Lees ook:

Gaf Opstelten opdracht tot vervolging?

Volgens advocaat Knoops zegt een anonieme ambtenaar in 2011 gehoord te hebben dat toenmalig minister Ivo Opstelten opdracht gaf Wilders te vervolgen omdat ‘hij ons voor de voeten loopt’. Aanklager Sta vroeg zich hardop af wat zo'n eventuele getuigenis zegt over de vervolging drie jaar daarna. De getuige wil alleen maar via een notaris vragen beantwoorden, een procedure die het Haags gerechtshof vorige week na enig nadenken afwees.

‘Minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen’

Het Openbaar Ministerie liet in de rechtbank de gehele toespraak zien van Geert Wilders in 2014 in Den Haag, opgenomen door de NOS.