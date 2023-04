Op zoek naar Paaspret? Dit is er te doen dit weekend

Het paasweekend staat weer voor de deur. De weersvoorspellingen zijn goed - droog althans - en er is genoeg te doen. Wat te doen na de paasbrunch?

Bekijk de Ei-tentoostelling “Kunst op schaal” in het Drentse Zeijen.

Eieren die beschilderd of bewerkt zijn staan dit weekend ten toon in winkel De Oranjerie. Het is de 37e editie van deze ‘kunst op schaal’ expositie waar meer dan 45 kunstenaars uit binnen- en buitenland aan meedoen. Elke dag is er één kunstenaar aanwezig om een speciale techniek te demonstreren.

Bezoek het Open Trein Festijn in het Spoorwegmuseum te Utrecht

Het Spoorwegmuseum dit paasweekend alle deuren tijdens het Open Trein Festijn. Vier dagen lang worden zoveel mogelijk treinen opengezet, ook treinen die normaal voor publiek gesloten blijven. De enige dichte deuren zijn die van de NS trein naar het museum toe vanwege werkzaamheden. Treinfanaten zullen tot hun spijt de fiets, bus of auto moeten pakken.

Knuffel met pasgeboren lammetjes

Er zijn veel lammetjes geboren en dus is het tijd voor kraambezoek. Zo vindt er bij de Belevingsboerderij de Zes Grazen in Sint-Annen een lammetjesaaidag met voorjaarsmarkt plaats. Bezoekers kunnen kennis maken met de Nederlandse bonte geit en knuffelen met de lammetjes. Ook bij de Schaapskudde Vockestaert in Midden-Delfland staat een stal vol jonge dieren en dartelende lammetjes, klaar om geaaid te worden.

Paaseieren zoeken op bijzondere plekken

Geen Pasen zonder eitjes en dus kan de zoektocht beginnen! Dit paasweekend kun je door het hele land heen op gave locaties speuren naar de chocolaatjes. De paashaas heeft ze onder meer verstopt in het land van Jan Klaassen, het park van Kasteel Rosendael, Kasteeltuin van Kasteel de Keverberg, park van Kasteel de Haar en het Museumpark Orientalis.

Bezoek een Paasmarkt

Door het hele land heen zijn er dit weekend paasmarkten. Zo ook op de Lange Voorhout in Den Haag. Maar ook Ommen, Rotterdam, Nijmegen en Volendam zetten hun kraampjes op.