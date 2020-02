Op zoek naar de juiste valentijn? ‘Liefde op het eerste gezicht is een slechte graadmeter’

Wekelijks vertelt Radboud Visser (50) alles over de ins en outs van de liefde, terwijl hij zichzelf filmt met zijn telefoon. Het filmpje plaatst hij op internet voor zijn volgers. De vlog van deze week staat in het teken van, hoe kan het ook anders, Valentijnsdag, de drukste tijd van het jaar. “Valentijn komt al uit de tijd van de Romeinen”, zegt Visser. De mannen graaiden ter gelegenheid van het vruchtbaarheidsfeest beurtelings in een grote bak met briefjes, met de namen van alle ongehuwde vrouwen, vermoedelijk nog maagd. “Een hele interessante manier van matchmaken”, zegt Visser. “Maar ja, de paus verbood het al snel.”

Het grabbelen naar namen doet hij tegenwoordig zelf. Visser, 25 jaar geleden begonnen in de liefdespraktijk Mens & Relatie van zijn moeder, koppelt alleenstaande mannen en vrouwen die hunkeren naar de liefde van hun leven. “Het is geen rocket science wat wij doen”, zegt Visser, ontspannen in de lobby van zijn kantoor in Venlo. “Je moet mensen kunnen begrijpen en vooral heel empathisch en sensitief zijn. Wij zoeken naar de diepere laag van mensen. Naar overtuigingen en drijfveren.”

Geen onbelangrijk detail: wie zoekt naar de prins op het witte paard, komt bedrogen uit. Liefde op het eerste gezicht bestaat, maar is een slechte graadmeter voor een langdurige relatie, zegt Visser, die ooit begon als militair. “Mensen kijken als eerste naar iemands uiterlijk, maar daar gaat het in een relatie helemaal niet om. Daar komen veel van de vijftigers en zestigers die wij begeleiden ook achter.”

Radboud Visser en twee collega's in het kantoor Mens & Relatie. Beeld Laurens Eggen

Love doctors

Het aantal alleenstaanden groeit hard. In 1947 telde Nederland nog 285.000 alleenstaanden, in 2018 waren dat er 2,8 miljoen. In 2025 neemt hun aantal naar verwachting toe naar 3 miljoen mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Hoe meer keuze mensen hebben, des te moeilijker het matchen wordt.” En dus krijgt hij het steeds drukker. Mensen worden ongeduldig en zoeken hun liefdesheil steeds sneller elders, merkt hij. Ook door de groei van datingsites en apps zoals Tinder, die hij verafschuwt.

Visser werkt op kantoor met acht collega’s, onder wie zijn broer Sebas en zus Liselotte. Door het land verspreid zijn er nog 25 matchmakers, die hun duizend klanten thuis aan de keukentafel het hemd van het lijf vragen. De love doctors krijgen voorafgaand een interne opleiding van een jaar. Met vakken als psychologie, seksuologie, maar ook demografie.

Bij de twee uur durende intake moeten de vrijgezellen alles over zichzelf vertellen. Van hobby’s en politieke voorkeuren tot de financiële huishouding en ambities. “Je let op hele kleine dingen”, zegt Visser. “‘Draagt u deze kleding altijd?’, vraag ik dan. Sommige klanten dossen zich uit omdat ik langskom. Dat is heel aardig en empathisch, een beetje zacht. Hij of zij heeft dan misschien juist behoefte aan een dominante partner, die kan sturen als het nodig is.”

De vrijgezellen gaan vervolgens een traject in dat wel een jaar kan duren. Ze moeten vragenlijsten invullen, interviews afnemen en opdrachten maken. Het gezegde dat op ieder potje een dekseltje past, is te kort door de bocht, stelt Visser. Voordat de deelnemers op date mogen, moeten ze eerst ‘de beste versie van zichzelf’ worden. “We geven mensen inzichten in onder meer hun sociale, empathische en communicatieve vermogens”, zegt Visser.

De perfecte date: in drie stappen Wie vanavond een Valentijnsdate op het programma heeft en snakt naar een partner, kan zich maar beter inhouden. De ideale opmaat naar een relatie, stelt Visser, kent drie fasen. De eerste date hoeft alleen maar gezellig te zijn. “Houd het luchtig, maak wat geintjes en duik vooral niet gelijk het bed in. Dat is te makkelijk en dat zoek je niet in relatie.” Fase twee, oftewel de volgende date, is de serieuze fase. Beide personen moeten hun levensverhaal prijsgeven. Om elkaar vervolgens weer met drie zoenen op de wang gedag te zeggen. Pas vanaf de derde date, zegt Visser, mogen de tortelduifjes overgaan tot enige fysieke aanhankelijkheid. “Probeer de spanning zo lang mogelijk te behouden, daar pluk je op lange termijn de vruchten van.”

Puzzelen

“Als een vrouw communicatief niet vaardig is, haar hart op de tong heeft en graag begint over haar kinderwens, leren we haar dat ze dat niet meteen op de eerste date moet doen. De meeste mannen schrikken daar nogal van.”

Na de spoedcursus persoonlijke groei kan het puzzelen beginnen. Moeten mensen op elkaar lijken, of juist niet? “Het kan allebei werken. Soms hebben mensen een beetje een tunnelvisie en staan ze niet open voor andere denkwijzen. Dat kan goed werken met een partner die over veel dingen hetzelfde denkt. Anderen debatteren juist graag over van alles aan tafel, dan werkt een verschil van mening juist goed.”

Het slagingspercentage is 75 procent. De overige klanten druipen gedesillusioneerd af. De oudste match ontstond vorige week: een man van 92 met een vrouw van 78. “Eerst zag zij hem niet zo zitten, maar nu zijn ze smoorverliefd”, glundert Visser.

Vaak, zegt hij, gaat het mis in een relatie als de kinderen hun vleugels uitslaan. Het gezin, vaak jarenlang een complementair team, valt uiteen. “Om te voorkomen dat je uit elkaar groeit, moet je praten”, zegt Visser. “Heel veel praten over je gevoelens. Over hoe je de rest van je leven voor je ziet. Dan kunnen veel meer stellen samen oud en gelukkig worden.”

Lees ook:

Dankzij Sint-Valentijn kan iedereen vandaag iemands valentijn zijn

Hoeveel koosnamen zijn er in onze taal voor iemands beminde? Er zullen niet veel mensen meer zijn die hun geliefde chéri, duifje, ogelijntje, hartenlapje, poeteloeris, tudebekje of zoeteliefje noemen.