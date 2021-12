Op zijn papadag praat de arts met priktwijfelaars op straat

“U heeft me niet kunnen overtuigen om me te laten vaccineren. Maar toch bedankt dat we een gewoon gesprek met elkaar konden voeren.” Aan het woord is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze draagt een blauwe jas en is naar winkelcentrum Molenpoort gekomen om boodschappen te doen. De vrouw heeft haast, maar neemt in de Nijmeegse binnenstad toch de tijd voor Hugo Touw, die haar in de passage heeft aangesproken.

Touw is intensivist in het Radboudumc. Hij is vrij vandaag en heeft eigenlijk een papadag. Toch offert de arts een paar uur met zijn kroost op om in het stadscentrum met willekeurige voorbijgangers van gedachten te wisselen over corona. “Ik wil mensen voorlichten en informeren”, legt hij uit. “Zo liggen er mensen op de ic die oprecht spijt hebben dat ze geen vaccinatie hebben gehad. Ik hoop dat iedereen de afweging over die prik in elk geval heel bewust maakt.”

Praten tussen kerstcadeaus en dagelijkse boodschappen

Touw is niet de enige die de afgelopen week meermaals straat op ging. Ook zo’n dertig collega’s uit het Radboudumc, CWZ en van de GGD kwamen in actie. Tussen tassen kerstcadeaus en dagelijkse boodschappen spraken zij met voorbijgangers over de drukte op de ic, waar zeven op de tien patiënten niet zijn gevaccineerd, de werking van de vaccins en tal van andere zaken.

Voorlopig blijven ze daar mee doorgaan, stelt Touw. Het levert namelijk wat op. “Niet iedereen die ongevaccineerd is, heeft grote bezwaren tegen de prik. Zo hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik wil het vaccin wel, maar ik weet niet met welke bus ik naar de priklocatie moet’. Als wij de mensen die twijfelen een beetje op weg kunnen helpen, dan is dat al mooi.”

Twijfeltelefoon Wie nog twijfelt over een coronavaccinatie, kan vanaf maandag terecht bij een landelijk telefoonnummer. De zogeheten Vaccinatie Twijfeltelefoon schaalt op en verruilt het Rotterdamse netnummer voor de geografisch ongebonden cijfers 088-. “De toegang tot zorg én goede informatie is ontzettend belangrijk in de bestrijding van deze pandemie”, legt de voorzitter van de raad van bestuur van het UMC in Utrecht uit. Net als de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Maastricht en Nijmegen, sloeg haar medisch centrum de handen ineen met het Erasmus MC. Dat ziekenhuis opende in november de Vaccinatie Twijfeltelefoon in de regio Rotterdam. De lijn bleek een hit: op de eerste dag belden bijna zevenhonderd mensen om hun twijfels over het coronavaccin te bespreken. Nu kunnen dus ook sceptici uit andere delen van het land terecht bij de Twijfeltelefoon. Wie 088-7555777 draait, krijgt een student geneeskunde aan de lijn, die wordt bijgestaan door enkele specialisten.

De actie wordt door het winkelend publiek gewaardeerd, zo blijkt donderdagmiddag. Verrassend veel mensen komen tot stilstand bij de witte jassen. Een zwangere vrouw, precies de doelgroep die Touw graag wil bereiken, komt zelfs zelfstandig op de arts af. Rustig wacht ze haar beurt af voordat ze hem aanspreekt. “Waarom werd het drie maanden geleden nog werd afgeraden om je als zwangere te laten vaccineren en moet het nu opeens wel? Ik weet zo niet meer wat slim is om te doen.”

‘Mijn oma kreeg corona, ondanks het vaccin’

Geneeskundestudent Femke ter Braak praat ondertussen met Rowan Nagelhout (20) en Marena Smits (19). Het Nijmeegse stel, hij met petje en allebei in trainingspak, heeft nog veel bedenkingen bij de prik. “We lopen weinig risico om ernstig ziek te worden”, zegt Smits. “Daarnaast weet ik niet of ik ze kan vertrouwen. Ze zijn zo snel ontwikkeld, wie weet wat de gevolgen op langere termijn zijn? En mijn oma is gevaccineerd, maar die heeft toch corona gekregen. Dus wat heeft het dan voor zin?”

Ter Braak neemt de tijd, legt alles rustig uit. Precies die vragen hoort ze vaak op straat. Met een positief gevoel loopt het tweetal na afloop verder. “Ik heb nieuwe dingen gehoord, bijvoorbeeld dat het vaccin na een paar weken uit je lichaam is”, zegt Smits. “Ik kijk er nu iets anders naar. Goed dat ze hier de tijd voor nemen.”

