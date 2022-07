Op vliegvakantie? Nee, liever naar de camping met een kampeerbus

Door corona werd kamperen weer populair. Dat lijkt aan te houden; campings draaien op volle toeren, ook in Katwijk aan Zee.

Al bijna 22 jaar werkt Sander Parlevliet (37) op strandcamping Strandduinen in Katwijk aan Zee. Nog nooit maakte hij zo’n druk seizoen mee. “Nederlanders hebben de afgelopen twee jaar het land herontdekt. Ze gaan sowieso minder snel naar het buitenland uit angst voor corona of vanwege de ellende op Schiphol.”

Hiswa-Recron, de brancheorganisatie voor campings, vakantieparken en watersport denkt dat deze zomer nog beter wordt dan die van ‘het topjaar’ 2019. De verkoop van kampeerwagens en -benodigdheden brak al alle records tijdens de coronacrisis. Met name de camper bleek topfavoriet.

Camper is ideaal

Langs de groene paden van camping Strandduinen is van alles te zien: grote en kleine caravans, tenten en vouwwagens. Vooral de camper is duidelijk in trek. Ook Willem (69) en Marijke (66) van Baren kochten tijdens de pandemie hun camper. “Eigenlijk trok het ons niet zo, maar in tijden van corona was het ideaal”, zegt Marijke. “Je hebt alles bij je en je kunt gewoon in Nederland blijven. Het is hier prachtig en er zijn heel veel leuke campings.”

Inmiddels hebben ze het helemaal te pakken en staat een vliegvakantie niet meer op de planning. Naast de problemen op Schiphol, is ook het milieu een belangrijke beweegreden. “Je moet wel heel veel ritjes met de camper rijden om een vliegtuig te evenaren”, lacht Willem.

Ook bij de jongere generatie speelt het milieu een rol. Kamperen is voor Alex Westerveld (26) en zijn vrienden dé manier om op vakantie te gaan. Op Strandduinen probeert hij samen met zijn vriendin Hannah Friedrich (21) de gloednieuwe kampeerbus van zijn ouders uit. “Misschien is er over tien jaar wel zoveel vliegschaamte dat iedereen kampeert”, filosofeert hij.

Toch kent de populariteit van kamperen ook zijn nadelen. Alex en Hannah doen het allebei al van jongs af aan en missen de spontaniteit. “Vroeger kon je gewoon aan komen rijden. Maar door de drukte moeten we nu alles vooraf plannen, dat is wel jammer.”

Vaste klant

Wie er in elk geval altijd op tijd bij zijn, zijn Maria van Sante (76) en haar man. Aan de strak opgezette voortent is de jarenlange ervaring zien. Camping Strandduinen kent geen geheimen meer voor hen; ze komen er al 35 jaar. Al een jaar geleden reserveerden ze hun vaste plekje. Ook zij merken dat het er veel drukker is dan voorheen. “Ik vind het wel gezellig. Maar het is ook leuk als ze weer weggaan. Het is hier altijd zo heerlijk stil, alleen die vervelende airco’s van de campers maken een enorme herrie.”

Hoewel het aan de kust hard zoeken is naar een plekje, zijn er ook genoeg campings waar nog wel plaats is. Volgens Willem van Baren moet je dan ‘in Drenthe bij een boer gaan staan, ook prachtig!’ Zijn vrouw Marijke kan dat beamen. “Als je de rust zoekt, is die nog steeds te vinden.”

