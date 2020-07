Op vakantie naar een risicogebied? Dat kost je misschien twee weken loon

Wie nu op vakantie gaat naar Kroatië, Zweden, Bulgarije of Roemenië – gebieden waarvoor een negatief reisadvies (code oranje) geldt – moet bij terugkomst, op dringend verzoek van de overheid, twee weken in thuisquarantaine. Zo moeten coronabesmettingen voorkomen worden.

Die thuisquarantaine kan ook gevolgen hebben op het werk, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. “Als je als werknemer zelf het risico neemt om naar zo’n gebied te gaan, wetende dat je bij terugkomst twee weken in quarantaine zou moeten, mag de baas gedurende die twee weken je loon inhouden”, legt hij uit.

Het niet doorbetalen van loon mag alleen bij werknemers in beroepen waarbij het niet mogelijk is om vanuit huis te werken, zoals in de fabriek of bij een winkel. “Wie tijdens de thuisquarantaine vanuit huis gewoon door kan werken, heeft natuurlijk wel recht op loon”, zegt Besselink.

Hij hoort ook van werknemers die door hun werkgever verplicht worden om tijdens de thuisquarantaine vakantiedagen op te nemen. “Dat mag niet”, stelt de arbeidsjurist. “Vakantiedagen worden altijd aangevraagd op verzoek van de werknemer, een werkgever mag iemand niet verplichten die op te nemen. In overleg mag dat natuurlijk wel.”

Bewust genomen risico

Maar wat als tijdens je vakantie, het gebied van geel (niet in quarantaine bij terugkomst) naar oranje (wel in quarantaine bij terugkomst) verschiet? Besselink: “Een werkgever mag het loon alleen inhouden als een werknemer naar een land is gegaan waar op het moment van vertrek al code oranje gold. Als een werknemer naar een willekeurig land reist waar nu nog code geel geldt, mag de werkgever geen loon inhouden bij terugkomst”, zegt hij.

Dat komt omdat de werknemer bij vertrek niet wist dat hij of zij bij terugkomst in quarantaine zou moeten, zegt Besselink. “Dat die werknemer dan niet meteen op de werkvloer kan verschijnen is niet een bewust genomen risico van de werknemer zelf, en dus zal de werkgever deze gedurende die twee weken gewoon moeten doorbetalen.”

Als Nederland gaat werken met regionale lockdowns, zullen volgens Besselink dezelfde regels gelden. “Stel dat de overheid besluit om voor Zeeland code oranje uit te geven, en een werknemer gaat er toch heen, dan zal een werkgever er ook toe kunnen besluiten het loon in te houden tijdens de thuisquarantaine die volgt.”

Besselink moet er wel bij vermelden dat er nog geen rechtspraak over dit onderwerp bestaat. “Er is nog geen werkgever of werknemer geweest die hiermee naar de rechter is gestapt. Als er zo’n zaak komt, is het afwachten wat daar uit komt.”

Wat mag een werkgever nog meer vragen van werknemers in vakantietijd? Een werkgever mag – vanwege het heersende coronavirus - aan zijn werknemers vragen waar ze op vakantie gaan. Op die manier weet een werkgever ook wie er in thuisquarantaine moet bij terugkomst. Een werkgever mag een werknemer afraden om naar een gebied te gaan waar een negatief reisadvies geldt, maar het niet verbieden. Een werkgever mag ook niet controleren of een medewerker zich aan de thuisquarantaine houdt. Een werkgever kan niet meer doen dan een werknemer vragen om thuis te blijven na een vakantie in een risicogebied. Je daaraan houden is een verantwoordelijkheid van de werknemer.

