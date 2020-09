Op vakantie? De wirwar aan reisadviezen, regels, codes oranje en rood opgehelderd

Op de bonnefooi op herfstvakantie zit er dit jaar niet in. Niet alleen geldt vanuit Nederland voor steeds meer landen een negatief reisadvies, ook groeit het aantal landen waarin (sommige) Nederlanders niet welkom zijn. Daardoor is een wirwar aan regels ontstaan. Want hoe zit het bijvoorbeeld als je een oranje gebied alleen doorkruist, of er een overstap maakt op een luchthaven?

1. Kunnen we dit najaar nog op vakantie?

Niet zomaar. Het ministerie beschouwt een vakantie als een niet-noodzakelijke reis en dus mogen Nederlanders alleen op vakantie in een gebied met een gele kleurcode. Gele landen zijn bijvoorbeeld Duitsland en België (op Antwerpen en Brussel na). Grote delen van Frankrijk zijn oranje, net als Tsjechië, waarvoor sinds dinsdag een negatief reisadvies geldt. Een ander land dat nu nog geel is, is Italië. Mocht de kleurcode van een land tijdens uw vakantie op oranje springen, dan moet u bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

Let op: sommige landen weren Nederlanders. Zo moeten alle Nederlanders bij aankomst in Denemarken aantonen dat ze een geldige reden hebben om het land binnen te komen. Een geldige reden is een zakenreis of familiebezoek. Inwoners van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en sinds woensdagavond ook Utrecht zijn niet welkom in België en Duitsland, behalve met een goede aanleiding, zoals een begrafenis. Soms zijn een test en quarantaine bij aankomst verplicht, of wordt gevraagd een recente negatieve test te tonen. Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een boete.

2. Ik reis via de provincie Utrecht naar een vakantiebestemming in Duitsland of België. Mag dat dan wel?

Ja. Beide landen zijn ook weer niet zo streng, het draait vooral om de inwoners van de drie provincies met de meeste coronabesmettingen; die zijn niet welkom.

Utrechters die op reis naar Frankrijk door België rijden, hoeven ook niet in quarantaine als ze even stoppen. Voor hen geldt een uitzondering, aldus een medewerker van het Belgische callcenter van Buitenlandse Zaken. Tanken of een boodschap doen mag. En ook een overnachting wordt, mits in overleg met het hotel, toegestaan. Duitsland doorkruisen voor een bestemming verderop is ook geen probleem voor iemand uit Utrecht, Zuid-Holland of Noord-Holland. In Duitsland zijn de deelstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels, dus dat is wel opletten geblazen. Iedere deelstaat heeft de regels op zijn website staan.

3. Kan ik naar een geel gebied reizen door een oranje regio, zonder quarantaineconsequenties in Nederland?

Ja, maar de Nederlandse overheid is wel strikt. Stel, uw vliegtuig landt in Parijs, maar uw bestemming bevindt zich in een geel gebied, dan is zo’n reis soms toegestaan, maar het ministerie raadt het af. Aanbevolen wordt een luchthaven te zoeken die niet in oranje gebied ligt. Alleen als dit echt niet lukt, bijvoorbeeld omdat het reisadvies de avond voor vertrek is veranderd, dan is landen op een luchthaven in oranje gebied geoorloofd. Reizigers die niet onmiddellijk vanaf de luchthaven doorreizen in een eigen of gehuurd voertuig, dienen alsnog bij terugkomst in Nederland tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Met de auto door een oranje regio rijden is toegestaan, mits er niet wordt gestopt. Ook niet om te tanken.

4. Wat als ik onderweg terug naar Nederland toch een plasje pleeg in oranje gebied?

Iemand die stopt in een oranje regio, moet in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Dat geldt voor een boodschap bij de supermarkt, tanken en een toiletbezoek. In die zin is het Nederlandse ministerie streng vergeleken met Europese collega’s. Het controleren van dit strenge advies zal in de praktijk niet snel gebeuren, dat lijkt nagenoeg onmogelijk. Premier Mark Rutte heeft vaak benadrukt dat mensen vooral zelf moeten afwegen wat wijsheid is en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

5. Kunnen we meer reisbeperkingen verwachten?

In de Europese Commissie gaan stemmen op om reisadviezen beter af te stemmen. Veel schot in de zaak zit er echter niet, omdat veel lidstaten het liefst zelf bepalen welke regio een kleurtje krijgt. De epidemiologische rekensom verschilt per lidstaat en andere belangen zoals toerisme spelen ook een rol. De lappendeken van reisregeltjes blijft dus nog wel even bestaan. En nu het coronavirus in Nederland weer snel om zich heen grijpt, lijkt het niet waarschijnlijk dat het bij de huidige maatregelen blijft.

