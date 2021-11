Op tafel bij het kabinet ligt ook de vraag: kunnen de sinterklaasintochten doorgaan?

Kades en straten vol met kraaiende en zwaaiende kinderen zouden komend weekend het beeld zijn tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintochten. Maar aan de vooravond van dat weekend beslist het demissionair kabinet over nieuwe coronamaatregelen. De vraag of de sinterklaasintochten kunnen doorgaan, ligt ook op tafel.

Het Veiligheidsberaad bespreekt donderdagmiddag de nieuwe coronamaatregelen die de overheid vrijdag tijdens een persconferentie bekend zal maken. Het OMT adviseert het kabinet voor een periode van twee weken 'lockdown-achtige maatregelen’ in te voeren, meldden bronnen donderdagochtend aan de NOS. In dat geval zouden evenementen niet kunnen doorgaan.

Zou die goede Sint wel komen?

Gemeenten zetten zich schrap, maar niet elke gemeente wacht het nieuws af. Een handvol gemeenten, zoals Veenendaal, Grave, Zoeterwoude, Naarden, Boxtel, Roermond, Dordrecht en Gorinchem, haalden de laatste weken al bakzeil. De stoomboot zal daar dit jaar in elk geval niet voor een groot publiek aanmeren. Vaak worden er andere kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals meerdere korte bezoeken van de Sint verspreid over de maand november.

Na lang overleg hakte het organisatiecomité in Utrecht woensdagochtend ook de knoop door. Dit tot teleurstelling van de gemeente, die vindt dat een intocht met de al genomen maatregelen mogelijk zou moeten zijn. Ouders en kinderen zouden tijdens de al afgeschaalde intocht slechts naar een voorbijvarende of paardrijdende Sint kijken. Na tien minuten zou het feest al voorbij zijn.

Ouders willen hun kinderen zo dicht mogelijk bij de hekken krijgen

Maar ook dat was volgens het Sinterklaascomité een te groot risico. Voorzitter Bert Buizert wil geen honderden besmettingen op zijn geweten hebben. “Je bent verantwoordelijk voor al die mensen, maar ook voor je eigen vrijwilligers,” aldus Buizert. Volgens hem is het niet mogelijk tijdens een intocht afstand te houden, ouders dringen op elkaar om hun kinderen zo dicht mogelijk bij de hekken te krijgen.

Een intocht organiseren aan de vooravond van nieuwe maatregelen is volgens voorzitter Buizert niet te doen: “De lunchpakketten werden al klaargemaakt voor dit weekend. Het is echt een grote operatie. Je kunt wachten tot het kabinet met een beslissing komt, maar dan moet je het misschien toch uren van te voren afzeggen. Zelfs al kondigt het kabinet morgen aan dat de intochten toch door kunnen gaan, dan hadden we hetzelfde besluit genomen.”

Is zo’n sinterklaasintocht een evenement?

De keuze of ouders tijdens een lokale intocht een coronatoegangsbewijs moeten laten scannen, ligt volgens demissionair minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) bij de burgemeesters. Zij gaan erover of de intocht een evenement is, of slechts bestempeld is als een doorstroomlocatie.

In Amsterdam worden geen coronapassen gecontroleerd tijdens de boottocht door de grachten, maar wel bij het ontvangstmoment van Sinterklaas bij het Scheepvaartmuseum.

