Op Schiphol zwelt de rij der onzekerheid aan. Kán ik nog naar de VS? Kán ik nog omboeken?

De DL 9300 vertrekt om 9.55 uur naar Miami, de VA 021 gaat om 10.20 naar Houston en de AF 3664 vliegt om 10.35 naar Atlanta. Alle vluchten op de vertrekborden op Schiphol zijn op tijd, maar het zijn wel allemaal enkeltjes. Wanneer er na vrijdagnacht een vlucht teruggaat, zelfs óf die wel gaat, blijft ongewis.

In vertrekhal twee is naast incheckbalie 16 een lange rij ontstaan. Het is ‘de rij van de onzekerheid’ en die onzekerheid zal voorlopig aanhouden. Honderden passagiers willen bij ‘Travel & Services’ hun vlucht naar de Verenigde Staten omboeken, nu president Trump woensdag heeft aangekondigd dat hij voor dertig dagen een inreisverbod instelt voor 26 Europese landen die in zijn ogen te weinig hebben gedaan om het nieuwe Coronavirus in te dammen. Daar komt nog bij dat Amerikaanse studenten in Europa de oproep hebben gekregen zo spoedig mogelijk naar huis terug te keren.

In de rij van de onzekerheid staan dus Nederlanders die hun heenvlucht naar de VS heroverwegen, maar ook Amerikanen die eerder dan gepland willen terugkeren.

Even niet naar de zus van Wim

Om met die eerste groep te beginnen: Gea Dijkstra en Wim Zantman uit Leeuwarden zijn daar een voorbeeld van. Ze zouden later vandaag voor twee weken naar de zus van Wim in Florida vertrekken, maar toen ze het bericht van Trump vanochtend vroeg op de radio hoorden, hebben ze direct de trein naar Schiphol gepakt. “De ingepakte koffers hebben we maar thuis gelaten, en de handbagage met de boeken meegenomen”, zegt Wim. Hij lacht al weer. “Het is een enorme teleurstelling, maar je moet echt de knop in je hoofd omzetten.” Dit is overmacht, zegt Gea. “Je kunt er heel lang over praten of zulke rigide maatregelen nodig zijn, maar ze zíjn er. We proberen daarom onze vakantie naar november uit te stellen. In de hoop dat corona dan is uitgeblust.”

Beeld ANP

Ze kunnen hun trip makkelijk uitstellen, omdat de ANVR heeft toegezegd dat alle wijzigingen en annuleringen vergoed worden. Harold Vermeer uit Amsterdam denkt dan ook vooral pragmatisch. “Mijn dochter studeert in New York en wilde zondag vanuit Amsterdam terugkeren naar haar colleges. Maar ik probeer nu namens haar om te boeken naar een eerdere vlucht. Het kan me niet schelen waar haar vlucht vandaag of morgen heengaat - Boston, Philadephia, Washington - als ze de oostkust maar haalt.”

Aanvankelijk dacht Vermeer, omdat Groot-Brittannië is uitgezonderd, dat dit land als een soort hub naar de Verenigde Staten kon fungeren. “Maar ik kwam er snel achter dat het zo niet werkt. Bij aankomst in de VS moeten passagiers straks aantonen dat ze veertien dagen niet in Schengen-gebied zijn geweest. Zo niet: dan worden ze teruggestuurd.” Gelaten schuifelt hij daarom door, nog twintig meter tot Travel & Services.

Tussen de wachtenden: KLM-topman Pieter Elbers

Tussen de wachtende passagiers staat KLM-topman Pieter Elbers intussen de media te woord. Hij heeft het over een ‘dramatische maatregel’ waarvan KLM de gevolgen probeert op te vangen door zeer nauw samen te werken met de partners: de (Amerikaanse) vliegmaatschappijen waarmee het concern een alliantie heeft. Reizen naar de Verenigde Staten is een verantwoordelijkheid voor de reizigers zelf, is ook in de rij van de onzekerheid hoorbaar. Maar, zegt Elbers ook, zijn KLM zal er alles aan doen om de mensen ook terug in Nederland te krijgen, passagiers én bemanningsleden.

Die zorg geldt niet voor Ted Howard uit Chicago. Hij wil alleen maar weg. Hij had het plan zaterdag naar huis terug te keren na een kort bezoek aan Frankrijk, maar zag op zijn smartphone de chaos aanzwellen en besloot donderdagochtend maar in de rij te gaan staan. “Het maakt me niet uit waar ze me naar toe vliegen”, zegt hij, als het maar aan de andere kant van de oceaan is.”

Beeld ANP

Dat is voor Dennis Buchann uit Massachusetts wat ingewikkelder. Zijn dochter studeert in Ierland, hij bezocht haar en maakte zelf een reisje door Europa. “Ik wil vandaag of morgen terug, in plaats van volgende week, en mijn dochter ook.” En hij laat zijn telefoon zien met daarin de oproep aan alle Amerikaanse studenten van haar opleiding zo snel mogelijk naar huis terug te keren. “Ik hoop dat het lukt om twee tickets te bemachtigen. Maar als ik de rij zo zie …”

Minister Blok noemt de maatregelen die de VS nam ‘heel ingrijpend’. Een vliegverbod heeft potentieel ‘grote impact’, zegt Blok, aangezien Nederland en de VS een hele intensieve relatie hebben. De minister zegt goed te kunnen begrijpen dat de KLM het besluit van Trump ‘dramatisch’ noemt. Het ministerie bekijkt momenteel of het reisadvies naar de VS moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat Nederlanders die naar de VS reizen dan niet terug kunnen komen.

Lees ook:

Zo uniek is een inreisverbod niet, maar heeft het zin?

Op veel bijval van virologen en epidemiologen hoeft de Amerikaanse president Donald Trump niet te rekenen na zijn toespraak waarin hij strenge maatregelen aankondigde. Toch is het niet het eerste land dat de grenzen sluit. Vier vragen.